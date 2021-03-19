受限一年條款無法參選黨魁 趙少康轟中常委不具民意基礎
記者余祥／台北報導
2021-03-19 10:41:10｜2021-03-19 10:41:43
國民黨立委賴士葆邀請中廣董事長趙少康今（19）日在立法院召開修憲記者會，被質疑是否為黨主席選戰助陣。趙少康表示，這與黨主席選舉完全無關，現在中常會沒打算修改辦法，讓他有參選資格，因此他參選可能性很低，他也質疑中常委能代表多少民意？很多中常委都是不知道怎麼跑出來的，卻是由這些人決定競選規則，有人要他去拜託中常委，「我幹嘛拜託他們？」如果他當黨主席，中常會應該被重新改造。
趙少康日前表態有意角逐黨主席以及爭取2024年國民黨總統提名，但由於參選黨主席有恢復黨籍滿一年的限制，被稱為是一年條款，趙少康沒有參選資格，除非中常會開後門修改辦法。趙少康表示，就他所知，中常會沒有要修改辦法，所以自己參選的可能性很低，他批中常委不具民意基礎，幹嘛去拜託他們，如果他當黨主席就是要重新改造中常會，現在去拜託中常委，選後再改革他們，這種沒道義的事，他不會做。至於有中常委認為，2022年地方選舉勝負未定，不該先提2024年總統大位，趙少康也很不以為然，他說，2024年選戰才是最重要的，2018年國民黨地方選舉大勝，但2020年總統、立委選戰大敗，總統選舉才重要啊，這些人搞不清楚狀況，就是很多中常委到大陸做生意，把國民黨名聲搞壞，「就是這些傢伙，還講這個講那個。」趙少康也提及，最近有跟前高雄市長韓國瑜見面，席間當然有談到黨主席一事，韓國瑜也知道他參選機會不大，至於韓國瑜有沒有鬆口參選，趙少康說，他沒有說。