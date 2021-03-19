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加拿大商人和前外交官將受審　家屬雇主籲中國放人

中央社

2021-03-19 12:06:03

▲加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）的家屬和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的雇主今天呼籲北京當局放人；史佩弗和康明凱分別將於明天和22日受審。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）的家屬和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的雇主今天呼籲北京當局放人；史佩弗和康明凱分別將於明天和22日受審。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社渥太華18日綜合外電報導）加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）的家屬和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的雇主今天呼籲北京當局放人；史佩弗和康明凱分別將於明天和22日受審。
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這兩人於2018年12月被捕，顯然是中國為了報復加拿大當局應美國引渡令要求拘留中國電信巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟。此事讓加拿大與中國關係陷入混亂。
國營加拿大廣播公司（CBC）引述史佩弗家屬罕見聲明表示，他們覺得「有必要出面發言，呼籲無條件放人」，還說史佩弗遭羅列的那些罪狀均為無罪。
史佩弗家屬指出：「他持續遭不當拘押，被剝奪自由，既不公平又不合理，特別是因為這起案件缺乏透明度。」
康明凱曾在「國際危機組織」（InternationalCrisis Group）擔任資深顧問，組織主席艾伍德（Richard Atwood）也在聲明中表示：「經過830天的囚禁，麥可（康明凱）應該立即被釋放，好讓他回家與摯愛團聚。」
艾伍德表示，他對康明凱即將受審的消息感到「失望」，「從他被拘押的那一刻起，本案的政治性質就昭然若揭了」。
國際危機組織副主席艾羅（Comfort Ero）強調，康明凱在中國的工作內容向來「公開」，且「中國當局也非常清楚」。
史佩弗的家屬則形容史佩弗「只是個平凡加拿大生意人，為了在加拿大、中國和朝鮮民主主義人民共和國間（北韓）創造具有建設性的關係，做出了非比尋常的努力」。
「他熱愛在中國生活和工作，絕對不會做出任何冒犯中國或中國人民利益的事。」
與此同時，加國外交部表示，北京當局尚未批准加國官員出席兩人的審判。
外交部表示：「雖然幾名官員向中國當局提出要求，加國官員迄今尚未收到出席審判的許可。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100319
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