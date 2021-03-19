桃園推出疫後振興方案 自由行住宿優惠還送一日遊
記者李春台/桃園報導
2021-03-19 11:29:00
桃園正式在疫後邁入振興階段，桃園市長鄭文燦指出，疫情趨緩後，市府推出多項振興計畫，包括與可樂旅遊、易飛網、雄獅、政豪等4家旅遊業者合作的魅力金三角計畫，已有1萬1,553人報名，已出團2,855人；而團體旅遊補助計畫，10人以上團體旅遊入住桃園或行程安排桃市景點至少2處，每團可獲得上限1萬元補助；另外自3月22日起至4月30日，國人平日入住指定的桃園合法旅宿，每房則補助1,000元，每人可補助2次，相信可吸引更多遊客留宿桃園，帶動桃園觀光復甦。
鄭文燦表示，桃園獲經濟部同意補助辦理市場、商圈及觀光工廠振興，總計2,126萬元，分別運用於商圈「三串式商街振興活動」300萬元、「市集振興第2波活動」1,026萬元及「觀光工廠振興計畫」800萬元，其中市府將於6月推出2萬組「桃園好市券」，消費者在活動期間於全市14處傳統市場及4處觀光夜市消費，可獲得200元抵用券，期待再現夜市券的好評與成效。觀旅局長楊勝評表示，魅力金三角旅遊計畫推動迄今，團體旅遊補助計畫已有32家旅行社，共149團申請，其中大溪老街、蛋寶生技不老村、馬祖新村、角板山行館十分受到歡迎。此外，針對自由行旅客推出的「就是愛桃園，住宿享優惠」方案，民眾可於3月20日上午10時上網登錄資格，優惠期間為3月22日至4月30日，限額2萬間房，用完為止。更多優惠詳情，請上「就是愛桃園，住宿享優惠」活動官網（網址：https://lovetystay.tycg.gov.tw/）查詢，歡迎民眾踴躍登記享優惠。經發局長郭裕信表示，疫情期間整體桃園消費受到衝擊，獲經濟部同意補助辦理本市商圈、市場及觀光工廠振興計畫，除了商圈「三串式商街振興活動」、市集振興第2波活動外，針對觀光工廠規劃發放1萬份觀光工廠樂遊券，串聯桃園市31處有意願參加之觀光工廠及產業文化館推出超值特色商品，提振觀光工廠經濟。