NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

王定宇同居疑雲瞎扯何欣純　范雲撇神隱：會為女性站出來

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-19 12:15:20

范雲
▲遭外界質疑在王定宇事件中噤聲。立委范雲表示，只要有女性受到傷害，當然會為她站出來。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.18）

民進黨立委王定宇昨日在廣播節目上談同居風波，卻意外扯出也曾和同黨女立委何欣純大學時期同租一層公寓，讓何欣純爆氣批王定宇「說一百個謊無法圓謊」，更傳出王定宇晚間傳簡訊給何欣純，質疑質問她「為何下手那麼重」，讓何不堪其擾。外界質疑民進黨立委范雲長期自詡「女權鬥士」，卻在王定宇事件中噤聲。范雲今（19）日表示，只要有女性受到傷害，當然會為她站出來。

我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體詢問會為何欣純發聲嗎？范雲表示，只要是民進黨任何一位女性立委來找她，如果釐清事實的確是受到傷害，「我當然會為她站出來」，因為過去也有國民黨的受害女性來找她，也在調查過後也協助召開記者會。范雲強調，只要有任何一位弱勢女性來找她，就個案部分一定會去釐清，她強調自己所做過的事情，大家都可以公開調查了解。

范雲表示，王定宇的事件大家都看得很多，她的工作是政策與立法部分為女性維護權利，有哪些細節沒去追蹤到的，可以告訴她，讓她處理。媒體追問是不是該提醒王定宇多說多錯，以免牽扯更多無辜女性？范雲表示，「我想這應該很多人已經提醒過他。」

顏若芳日前在臉書表示，已自請處分取消對外發言工作，並經民進黨副秘書長林鶴明同意暫不進行對外發言，遭質疑是民進黨對顏若芳不公平。范雲對此表示，據她了解好像不是這樣，顏若芳目前還是新聞部主任，並沒有自行處分，有些誤解還是要請顏若芳自己說明。

關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
36.84%63.16%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
22.45%77.55%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.05%25.95%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.82%95.18%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀