王定宇同居疑雲瞎扯何欣純　范雲撇神隱：會為女性站出來

民進黨立委王定宇昨日在廣播節目上談同居風波，卻意外扯出也曾和同黨女立委何欣純大學時期同租一層公寓，讓何欣純爆氣批王定宇「說一百個謊無法圓謊」，更傳出王定宇晚間傳簡訊給何欣純，質疑質問她「為何下手那麼重」，讓何不堪其擾。外界質疑民進黨立委范雲長期自詡「女權鬥士」，卻在王定宇事件中噤聲。范雲今（19）日表示，只要有女性受到傷害，當然會為她站出來。

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媒體詢問會為何欣純發聲嗎？范雲表示，只要是民進黨任何一位女性立委來找她，如果釐清事實的確是受到傷害，「我當然會為她站出來」，因為過去也有國民黨的受害女性來找她，也在調查過後也協助召開記者會。范雲強調，只要有任何一位弱勢女性來找她，就個案部分一定會去釐清，她強調自己所做過的事情，大家都可以公開調查了解。

范雲表示，王定宇的事件大家都看得很多，她的工作是政策與立法部分為女性維護權利，有哪些細節沒去追蹤到的，可以告訴她，讓她處理。媒體追問是不是該提醒王定宇多說多錯，以免牽扯更多無辜女性？范雲表示，「我想這應該很多人已經提醒過他。」

顏若芳日前在臉書表示，已自請處分取消對外發言工作，並經民進黨副秘書長林鶴明同意暫不進行對外發言，遭質疑是民進黨對顏若芳不公平。范雲對此表示，據她了解好像不是這樣，顏若芳目前還是新聞部主任，並沒有自行處分，有些誤解還是要請顏若芳自己說明。