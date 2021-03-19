楊潔篪開場拖太長被白眼！美官員抱怨：中方譁眾取寵
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-19 11:46:31｜2021-03-19 11:52:48
美中外交高層會晤正在阿拉斯加舉行，雙方的頭次會面顯然不怎麼愉快，你來我往、唇槍舌戰，火藥味十足。有外媒引述美國官員的回應，認為中方在開場聲明上過於長篇大論、拖長時間的做法，是在譁眾取寵。
綜合外媒報導，美中高層在阿拉斯加的會談，以18日的激烈交鋒開場，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)聲稱，中國的行為威脅到全球秩序，美方不會袖手旁觀，將努力捍衞美國的原則、人民及盟邦；而中共中央政治局委員、中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則反唇相譏，連串砲轟說美國才是利用自身軍事和財政力量向各國施壓的那方，而且美國的非裔人民正遭受不公平的對待，直指美國應該先把自己國內的事弄好，發言時間明顯比美方代表還要長。有美國官員事後向外媒抱怨道，短短幾分鐘的開場，硬是演變成一場1個多小時的外交爭論，認為中方的舉動違反雙方事前約定，是刻意在譁眾取寵、公開作秀，進行一場比實質內容誇大的演出，有違外交禮節。《紐約時報》指出，長達一個鐘頭的時間裡，北京的外交高層代表數次批評美國，不該在會談前夕對24名中港官員實施新制裁；中國外交部長王毅甚至說：「這不應是歡迎客人的方式。」《美聯社》則引述國務卿布林肯的說法，他對於楊潔篪長達10幾分鐘的評論感到震驚，對方一會指控美國連自己的內政都處理不好，一會又說「美國很多人都對美國的民主幾乎沒有信心」，還說不接受美方沒有根據的指控，中國不可能被壓制、中國挺得過來等等。布林肯聲稱，他從世界領袖及日本、南韓訪問行程中談話時，得到的印象都與中方說法不同，其他國家對於美國再度活躍於國際事務舞台上，大多表達歡迎，也對北京的一些行為深切關注。這場拜登總統上任以來，美中的首次會談，於口水戰中暫時落幕，接下來雙方還會爆出那些摩擦，也讓外界高度關注。