中市環保公園登山步道　環形縱走賞大肚之美

台中市政府觀光旅遊局為推廣低碳旅遊及建置轄內步道設施，使中市登山步道及觀光導覽系統更臻完善，編列經費整建大肚環保公園登山步道及公共遊憩設施，提升服務品質，確保遊客安全並吸引更多的山友，推展觀光及促進地方發展，增加低碳旅遊豐富多元性。

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觀旅局長林筱淇表示，大肚環保公園登山步道屬大肚山系步道群之一，步道全長約5.8公里，分為南、北二路線，華山路上的環保公園為北步道起點，沿步道東行可至華南路登山步道出入口連接周邊萬里長城、旗開得勝登山步道；南步道於華南路接續北步道出入口，連結至環保公園，透過此次環保公園登山步道整建，串聯周邊登山步道，完善大肚山環形大縱走。

觀旅局建議，喜愛挑戰自我的山友們，可安排大肚山步道群環形縱走一日，由較方便停車的萬里長城新興山登山口為起點，依序先到環保公園登山步道，接續旗開得勝步道，最後返回新興山登山口，沿途有茂密成蔭的相思樹林，涼亭、展望平台等設施，開闊處可眺望八卦山脈及大肚溪風光，風景怡人。

若喜歡節奏輕鬆的登山行程，則可就上述南、北路線擇一步行，之後順遊位於大忠國小附近的中東海棗田，景色絕佳，為IG或社群美拍聖地。中午用餐，則推薦大肚在地傳統美食如鵝肉攤、肉圓、燕肉羹、炸粿等。

餐後前往瑞井紅磚小鎮欣賞古色古香的紅磚屋、彩繪及特色古井、走訪考生祈求考試順利的古蹟景點「磺磎書院」及位於海線鐵路最末站的「追分成功車站」，買張紀念車票增添話題。

傍晚可至大肚著名的藍色公路，以開車或是騎乘自行車方式於蜿蜒公路遠眺大肚美景，入夜後，一盞盞藍色透亮的燈光宛如一串藍寶石項鍊為旅人點亮，喜愛夜景的遊客們可前往望高寮夜景公園欣賞璀璨夜景，感受台中夜晚之美。