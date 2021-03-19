專訪／用紅豆餅協助地方創生　林耀民一路玩成行銷總監

旅遊對每個人來說，是樂趣、是啟發，甚至是生活態度，但對KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民來說，旅遊除了是工作，也成為日常生活中不可或缺的元素。而從高中時期就是深度自助旅行愛好者的他，除了在旅途中享受探索體驗和冒險的過程外，一開口便能說出一長串私房餐廳或景點，這些個人特質，都讓林耀民不到40歲，就成為KLOOK台灣最高行銷主管。

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「如果學校下課後超過半小時沒到家，我的家人就會急到快報警的程度」。林耀民回憶，小時候家裡管很嚴，但高中時拿著省吃儉用的零用錢開始自助旅行，開始自己的旅遊人生。

學會省錢 更懂得兼顧旅遊品質

「高一的寒假，我就跟同學報名救國團的谷關3日行程，出發前幾天才讓家人知道」；上了大學後，林耀民結識一群熱愛旅行的朋友，人生中的第一次台東遊、第一次的澎湖之旅，都是和這些夥伴一起完成。

林耀民也不乏瘋狂的旅遊經驗。例如，早些年他非常喜歡teamLab光影科技藝術展，有次發現日本九州舉辦期間限定的活動，但當時距離結束只剩不到一個月的時間，林耀民在沒有做太多功課的情況下，立刻砸下2萬元訂購商務艙機票，馬上出發！「為什麼要買商務艙機票？」林耀民笑說：「因為那時候是國慶連假，經濟艙機票一張要1萬8，但商務艙只要2萬元，只貴2千，這樣比較划算呀！」

累積的旅遊經歷越來越多，林耀民不僅學會如何維護旅遊品質，同時還兼顧成本，他的身份也從旅客變成提供玩樂景點的企畫者，並開始反思「自己還能做什麼」。

▲林耀民2015年擔任LINE台灣資深行銷經理，當時與屏東縣政府合作LINE FRIENDS彩繪稻田專案，短期間內創造逾60萬人到場觀賞。（圖／翻攝自LINE BLOG）

從旅遊企畫者到地生方創生推動者

2015年，林耀民擔任LINE台灣資深行銷經理，當時與屏東縣政府合作LINE FRIENDS彩繪稻田專案，短期間內創造逾60萬人到場觀賞，而一個在會場旁賣紅豆餅的小攤位，更成為他幫助「地方創生」舞台的重要關鍵。

林耀民說，當時紅豆餅上面印著熊大、饅頭人、莎莉等LINE FRIENDS卡通明星，是LINE免費授權給屏東萬丹井仔頭社區使用，販售紅豆餅的盈餘也可以拿出一部分成為社區關懷基金，為弱勢家庭、老人送餐。

不過，剛開始主辦單位只想「找紅豆餅店家進駐」該活動，但林耀民卻希望，如果這項活動可以給當地的單親媽媽或是二度就業女性多一個機會，學著做紅豆餅、學會一技之長，那豈不更好？ 最後，該活動就依著林耀民的計劃走，而他也一步步看著媽媽們從調料、烤製等技巧開始，從無到有學習到一技之長。

這群媽媽們在彩繪稻田期間，一共銷售超過10萬顆紅豆餅，每顆銷售出去的紅豆餅還會捐出8元作為社區關懷基金，「這筆金額足夠讓當地志工為老人送晚餐，時間長達一年半」，林耀民認為，多走一步，創造的效益卻是可以無限循環，讓她們可以自力更生外，還有餘力可以幫助其他人。

林耀民說，授人以魚不如授人以漁，今天他們獲得幫助，未來他們也會幫助其他人，就能將這份善意延續下去，而他最大的感動，就是見證這群媽媽從一開始絆絆磕磕，到後來可以做出一顆完美的紅豆餅，一步一步成長，甚至還可以利用這個技能讓家裡過上更好的生活，滿滿的成就感是言語無法形容的。

▲小小一顆紅豆餅，卻是林耀民幫助「地方創生」的重要工具。（圖／翻攝自LINE BLOG）

從10萬顆紅豆餅 玩進KLOOK

這些亮眼成績，不只讓林耀民獲得很大的成就感，最後甚至獲得KLOOK賞識，2018年開始擔任KLOOK台灣資深市場行銷總監一職，負責制定市場整體行銷策略並推動業務成長，也是台灣辦公室的最高主管。

他回想，OTA（Online Travel Agent 線上旅行社）在台灣蓬勃發展，面對Agoda、Expedia等境外廠商的威脅，還有易遊網、KKday等本土企業的競爭，業者想要殺出一條血路，並不容易。

不過，林耀民除了在行銷領域有豐富經驗外，他還擅長利用各種數位行銷工具及社群網路宣傳，成功提升品牌知名度。此外，林耀民帶領團隊將業務觸角伸向餐飲外帶、租車、客運等服務，還與舊東家LINE合作，在LINE旅遊首頁串接KLOOK客運預訂等，為旅遊市場創造更多不同商業模式；2020年起還與台南、屏東、文化部等政府單位簽訂MOU，加速推動地方觀光產業轉型。

帶領團隊一起發掘更多觀光新藍海，是林耀民下一步的目標，「我希望底下的人可以大膽的提出想法，勇敢去嘗試、然後經歷失敗」，重點是在面對失敗後，有沒有再站起來的勇氣，繼續面對未來的挑戰，這除了是公司企業文化之外，更是他身為團隊領導人對大家最大的期許。