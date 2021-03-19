專訪／帶遊南台灣！林耀民介紹台南四大月老廟不同專業

打開旅遊預訂平台，上千筆行程多到令人眼花撩亂。身為KLOOK台灣資深市場行銷總監的林耀民，每天上班都在努力發掘更多台灣好玩的地方，隨口就能說出一長串私房餐廳或景點。說到最喜歡的國內旅遊地點，林耀民直接點名台南及屏東，就連在台南如何拜月老、求好姻緣？林耀民也都有獨門撇步！

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符咒也要加入「肥胖退散」

「我喜歡有歷史風味的文化，再加上一些設計感」。林耀民表示，大家對台南的印象通常只有小吃，但經過他無數次的深度探索後才發現，台南不但有相當多文化與歷史，同時也注入許多新的創意，並展現出奇妙的火花！

▲台南市美術館日前舉辦的「宮廟藝術展」，將過去傳統的符咒，加上「肥胖退散」、「桃花斬斬斬」等現代用語，激發出不一樣的創意火花。（圖／林耀民提供）

以台南市美術館日前舉辦的「宮廟藝術展」為例，該展覽將過去傳統的符咒，加上「肥胖退散」、「桃花斬斬斬」等現代用語，或將神像以更貼近現代人審美的方式展現出來，這些創新的變化，都令他印象深刻。

此外，台南的「藍曬圖」過去是監獄宿舍，在經過改造後成為文創商店、藝術工作室空間。

林耀民笑說：「每次來到這裡，錢包都要瘦一半才出的來！」他還曾在這裡發現一份日治時期的基隆市地圖，「因為我是基隆人，對比過新舊地圖才發現，原來我家竟然在基隆神社旁邊，這是我從來不知道的一段歷史…」，這些經歷都讓林耀民就像發現寶藏一般興奮。

▲想要求得好姻緣的人，林耀民大力推薦來台南參拜四大月老廟，各自都有不同的「專業」領域。（圖／KLOOK）

台南四大月老廟各有「專業」領域

至於想要求得好姻緣的人，林耀民大力推薦來台南參拜四大月老廟，包含大觀音亭、重慶寺、大天后、祀典武廟。而且，這四間月老還各自都有不同的「專業」領域！

例如，大觀音亭闊嘴月老，專門幫信徒說媒找對象；重慶寺醋矸月老，有勸情人合和、夫妻恩愛的神奇功效；大天后宮緣粉月老則有助旺桃花、增加好人緣；祀典武廟拐杖月老，則是斬斷爛桃花，據說適合男性參拜。

除了台南，屏東也有林耀民的私房景點。

位在屏東火車站前的「大和旅社」，是座興建於1939年日治時期3層樓建築，2014年被登錄為屏東縣歷史建築，經過修復跟整建後，2020年以嶄新樣貌出現在世人面前。該建築保留磚牆、磨石子等歷史樣貌，1樓改建成咖啡館對外營運，2、3樓未來將改建成民宿，讓大和旅社真正復活。

▲屏東國立海洋生物博物館推出「我與企鵝的 0.1 毫米」企鵝餵食體驗活動，希望藉由與企鵝實際互動的過程，教育民眾海洋保育觀念。（圖／記者陳致宇攝）

此外，勝利星村也是林耀民相當推薦的景點，那曾是台灣最大空軍將官宿舍群，園區內有67棟充滿歷史特色的日式建築，經過修復後成為創意生活園區，「你可以像日本將官一樣，坐在榻榻米上面吃著私廚料理，你會很驚訝地發現，原來台灣也有如此靠近日本的地方。」

最後，林還推薦屏東海生館的「體驗企鵝餵食」活動。他形容，屏東海生館首次開放企鵝飼育後場供民眾參觀，並限制在特定月份及每日最多8人入場，這些都是只有在屏東才可以體驗到的獨家行程，有興趣到南部旅遊渡假的國人，或許可以參考這位旅遊達人的推薦，增添更多國旅自由行的樂趣。