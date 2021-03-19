范雲終於回應王定宇同居疑雲 民眾黨質疑雙標
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-19 13:21:51｜2021-03-19 13:22:40
已婚的民進黨立委王定宇遭爆出與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，外界質疑民進黨立委范雲長期自詡「女權鬥士」，卻在王定宇事件中噤聲。范雲今（19）日表示，只要有女性受到傷害，當然會為她站出來，但是台灣民眾黨質疑范雲在處理王定宇地下情疑雲上「雙標」？
民眾黨發言人楊寶楨表示，感謝范雲委員終於被大家「提醒」到出來回應王定宇的同居疑雲事件。不過范雲的說法還真不能接受，范雲說：「可能有些細節我沒有注意到，請告訴我有哪些議題應該要處理？」楊寶楨反問，之前柯文哲看到陳佩琪醫師擦地，讚美是好太太，范雲批評柯文哲這樣的說法是「物化女性」，「妳不也是不明就裡直接就出手了嗎？還需要外界跟妳提醒，妳再被動地去釐清細節？」楊寶楨認為，范雲說到底不就是看顏色和看特定人物，才決定要不要評論議題的嗎？她也提醒范雲不要避重就輕，顏若芳是自請處分，暫停對外發言工作，民進黨副秘書長林鶴明都已經表示，同意近期讓她暫不進行對外發言工作。她質疑，范雲掌握自家資訊的程度，怎麼比外界lag那麼多？「是真不曉得，還是假裝沒看見？」楊寶楨也提醒王定宇，真心建議不要「不甘寂寞」急著積極上節目，討拍求認同，連同黨的何欣純委員都無故遭殃，何苦為了轉移焦點，就把其他無辜的人牽扯進去，大學分租和同居疑雲能相提並論嗎？還傳訊息抱怨何委員「怎麼下手這麼重」？楊寶楨認為，王定宇一下說「8000元房租太貴」是玩笑話，又說大學分租也算同居關係，不僅看不到王定宇檢討自省的態度，反而會讓大家更反感。若真的可能成為外界所傳的台南市長下屆人選，誠心建議愛惜羽毛、謹慎發言。