AZ疫苗檢驗完成 首批57間院所最快下周開打
健康醫療網
2021-03-19 13:31:00
【健康醫療網／編輯部整理】AZ疫苗開打在即！中央流行疫情指揮中心今17日表示，食品藥物管理署已完成阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司自韓國輸入首批COVID-19疫苗、計116,500劑之審查與檢驗並核發封緘證明書，將於3月18日赴倉儲查訖封緘放行。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥18日表示，首批預計選定57家院所為疫苗施打場所，每個縣市至少有一家，除了提供給該院醫事人員施打，也給鄰近醫院人員施打。首批疫苗核發封緘 最快22日開打首批輸入COVID-19疫苗、116,500劑、批號CTMAV509，於3月3日上午自韓國空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及異常毒性等7項試驗，經食藥署同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已於3月17日傍晚核發封緘證明書，將於3月18日赴倉儲現場再次查核儲存溫度與批號數量，完成封緘，該批疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。莊人祥表示，近幾天將召開專家會議，針對歐洲對於AZ疫苗的評估作討論，才會確定正式開打的時間，最可能時間是22日。食藥署將配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。資料來源：健康醫療網 AZ疫苗檢驗完成 首批57間院所最快下周開打健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊