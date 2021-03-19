貓咪站長遇上「總統級探班」　肉泥、罐罐不可少

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第一次收到貓咪親手寫的明信片」、「希望很快有機會到高雄橋頭，給最萌站長探班，看看站長有沒有認真上班」，今日總統蔡英文到高雄橋頭「總統級探班」，和高雄

▲「貓奴總統」蔡英文和「貓奴市長」陳其邁，特別帶著罐罐、鮮魚肉凍、肉泥來探班貓咪站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）