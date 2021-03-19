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貓咪站長遇上「總統級探班」　肉泥、罐罐不可少

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-19 13:36:41

市長陳其邁拿起肉泥不斷餵食蜜柑站長，讓同樣身為貓奴的蔡總統直呼「太過溺愛」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
▲市長陳其邁拿起肉泥不斷餵食蜜柑站長，讓同樣身為貓奴的蔡總統直呼「太過溺愛」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
「貓奴市長」陳其邁，日前特地帶著罐罐來探視高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」，一人一貓也寄明信片給「貓奴總統」蔡英文，為回應蜜柑站長的「盛情邀約」，今日和市長陳其邁特別帶著罐罐、鮮魚肉凍、肉泥來探班，看貓咪站長「蜜柑」是否有認真上班。
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總統蔡英文在3月5日在IG發文指出「第一次收到貓咪親手寫的明信片」、「希望很快有機會到高雄橋頭，給最萌站長探班，看看站長有沒有認真上班」，今日總統蔡英文到高雄橋頭「總統級探班」，和高雄市長陳其邁特別帶著罐罐、鮮魚肉凍、肉泥來探班，市長陳其邁拿起肉泥不斷餵食，讓同樣身為貓奴的蔡總統直呼「太過溺愛」，而蜜柑站長也準備了萌萌禮盒組，包含好吃的貓罐頭、肉泥和高捷小領巾要回贈給總統家裡的想想、阿才以及市長家的陳小米和Muji。
▲「貓奴總統」蔡英文和「貓奴市長」陳其邁，特別帶著罐罐、鮮魚肉凍、肉泥來探班貓咪站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
▲「貓奴總統」蔡英文和「貓奴市長」陳其邁，特別帶著罐罐、鮮魚肉凍、肉泥來探班貓咪站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
高捷公司表示，感謝總統蔡英文及市長陳其邁來探望蜜柑與高捷同仁，高雄捷運橋頭糖廠站蜜柑站長執勤時間表：平日（週三～週五）中午12:00到傍晚17:00，例假日（週六～週日）上午10:30到傍晚17:30，每週一、二公休（如遇國定假日正常出勤），也歡迎全國民眾都能以認養代替購買，不棄養不放養，一起寵愛毛小孩，讓城市更幸福。
▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.25）
▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.25）
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