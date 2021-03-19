國內何時開打AZ疫苗？陳時中透露「今晚對外公布」
記者賴志昶／台北報導
2021-03-19 13:53:34
AZ疫苗正式抵台後，外界關注何時才會正式施打。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（19）表示，預計今日下午5時就會專開專家會議，在會後將召開記者會對外公布施打的時序。
衛福部近期推出Podcast頻道「COVID-19疫苗大小事」，並於今日正式對外發表。陳時中今出席記者會表示，在COVID-19疫情越嚴重的地方，大家對施打疫苗的需求就會比較高，但如果是在疫情較輕微的區域，大家就把疫苗當作預防來用，那在接種時如果有任何風吹草動，就會影響到大家對施打疫苗的信心。陳時中說，過去2019年在施打H1N1疫苗時，原本大家打得很踴躍，但因為傳出不良反應的新聞，導致民眾施打意願逐漸降低；他也相當擔憂這次COVID-19疫苗會像這樣，因此就需要科學化，讓「科學來講話」，所以才會要求國衛院透過新興媒體Podcast，擔任對外溝通的角色，讓全民對疫苗有近一步了解。另外，外界最關注的COVID-19疫苗施打時序，陳時中也透露，今日下午5時就會召開專家會議，預計在開完會後就會召開記者會，對外公布時程並說明專家會議的結論。「要開打疫苗其實我們已經做好準備。」陳時中表示，現在專家學者已提出各種證據，如果沒有意外就會正式開始施打，但還是不會預設立場，也會尊重專家會議的結果。陳時中表示，他們有關注到各國AZ疫苗有不同程度的案例，也有部分國家暫停施打，但歐盟昨晚也決議由於「利大於弊」所以將繼續施打，因此德國、法國以及義大利等國家也陸續開始恢復接種；上述這些資料都會在專家會議中進行討論，也會關注白種人與台灣人是否對於疫苗會有不同反應，或是了解有沒有案例好發族群或敏感族群等其他須注意的事項。
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