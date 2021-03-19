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影／橘白貓左搖右晃　驚現一坨超Ｑ彈「草莓麻糬」！

文/寵毛網

2021-03-19 22:00:00

貓被左搖右晃，驚現一坨超Ｑ彈「草莓麻糬」！（圖／網友莊子萱授權提供）
▲貓被左搖右晃，驚現一坨超Ｑ彈「草莓麻糬」！（圖／網友莊子萱授權提供）
網友莊子萱養了隻眼睛大大的橘白貓，牠全身上下除了眼睛外，肚子也是一等一的巨！這天貓貓被抓著腋下左右搖動，牠那甜蜜性感的草莓肚竟就跟著「ㄉㄨㄞ」「ㄉㄨㄞ」「ㄉㄨㄞ」彈了起來，讓人忍不住想大喊：「這肚肚太誘人啦！」。
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▲是隻漂亮的橘白貓（圖／網友莊子萱授權提供）
▲是隻漂亮的橘白貓（圖／網友莊子萱授權提供）
▲睡姿有夠奔放！（圖／網友莊子萱授權提供）
▲睡姿有夠奔放！（圖／網友莊子萱授權提供）
▲看到乾乾立馬跑來～（圖／網友莊子萱授權提供）
▲看到乾乾立馬跑來～（圖／網友莊子萱授權提供）
這隻可愛的貓咪叫斑斑，出生於街頭，因緣際會下成為學校班貓，某次不小心被摔到地板，當時只有幾月大的牠根本無法承受，腳立刻受傷，見班上同學無人出面負責，頂著父母不同意的壓力，莊小姐哭著拜託，認為沒人要的斑斑實在太可憐！好在後來說服成功，斑斑成為了家裡的小寶貝，現在媽媽也會主動幫牠買東西，融化在牠的可愛之下！
▲斑斑：我的家人都是一級棒！（圖／網友莊子萱授權提供）
▲斑斑：我的家人都是一級棒！（圖／網友莊子萱授權提供）
橘白貓斑斑似乎身帶橘貓血液，對吃極度執著，看到飼料碗空著甚至還會生氣，久而久之就養成了一身圓鼓鼓的肉肉，非常討喜！莊小姐某天將牠抱起來，像逗小孩一般左搖右晃，沒想到原本就可口的肚肚竟跟著一起晃動，「ㄉㄨㄞ」「ㄉㄨㄞ」「ㄉㄨㄞ」的模樣看起來跟網美拍得「草莓麻糬」有得比，讓人想衝上去咬一口！
如此可口欠咬的肚肚上傳至社團後，引得1.6萬位民眾按讚，大家也紛紛於下頭留言：「粉紅霹靂腰包！」、「腰包裡全藏肉肉！」、「我大我驕傲！」、「十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖！」。（編輯：李惠婷）
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