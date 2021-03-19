高市議長曾麗燕聲明 絕無將公費納為私囊己用之故意
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-19 14:01:51
國民黨籍高雄市議長曾麗燕驚傳涉嫌詐領助理費，今（19）日凌晨零點許，裁定以200萬元交保，而胞妹曾麗鴻因有串證可能性，向法院聲請羈押禁見，高雄市議長曾麗燕今日上午也發出聲明強調從事民代問政與服務近15年，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，盼藉由司法調查，釐清真相。
高雄地檢署指出，經多名檢察官訊問，認議長曾麗燕、胞妹曾麗鴻均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款及刑法第214條等罪之犯罪嫌疑重大，其中胞妹曾麗鴻因有湮滅證據及勾串共犯之虞，且有羈押之必要性，向法院聲請羈押禁見，而議長曾麗燕檢察官訊問後，當庭諭知以200萬元交保。曾麗燕今發出聲明指出：「麗燕因個人關係造成社會影響，深感歉意，並對各界關心，致上謝忱。從事民代問政與服務近15年期間，為爭取市民福祉及城市進步，麗燕全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相」。民進黨議員林智鴻表示，曾議長平時處事圓融、溫和，主持議事都會讓議會議員暢所欲言，昨天發生這事令人感到詫異與驚訝，希望檢調勿枉勿縱，有不法就嚴懲、有誤解就要還清白，從這個事件其實也反應出專職議會助理在制度與福利上的缺陷與不足，建議內政部與立法院應該協助議會助理的福利修法，從制度面開始改變。針對外界傳出次事件是因為國民黨黨內分裂風波未解，林智鴻強調，國民黨的家務事不便臆測，但希望4月8日高雄市議會能如期如質開議，任何狀況都不應影響整體市民的權益，持續做好監督工作，至於民進黨團是否有相關因應，林智鴻則說，因事發突然，黨團尚未因為此事進行討論。時代力量議員林于凱指出，曾麗燕議長涉及詐領助理費一事，目前檢調仍偵辦中，呼籲各界應靜待調查結果，然而，過往詐領助理費在縣市議會時有所聞，代表這樣的事情需要被全盤檢討，認為防止助理費遭挪用必須從制度面改變過度花費的競選文化，選前花了很多競選經費獲得認同，但選後卻要想辦法填補而挪用助理費，造成問政及服務品質降低，這不是本末倒置嗎？