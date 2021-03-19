義享時尚廣場試營運 百家餐飲櫃掀美食戰火
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-19 15:24:58
義联集團斥資370億打造的義享天地，A館朕豪大酒店已於去年12月開幕，同棟的「義享時尚廣場」將於3月20日試營運，首波將開出308家品牌，其中「餐飲」櫃位就高達114家；而新型態美妝概念店iGlamour超過400坪的空間規劃並引進AR 試妝及膚質檢測儀；集雅社導入全台唯一三星全品體驗館及KEF影音視聽室。
美食櫃位可謂眾星雲集，饗賓集團導入旭集、饗泰多、開飯，並嚴選在地人氣漁獲-龍膽石斑，推出五道義享限定料理、義享獨家伴手禮與多重限定好禮；泉成集團有星野肉肉鍋MINI、花韓燒；另外還有尊榮五感式服務的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」等。而義大利西西里唯一米其林女主廚主理的「Bye Bye Blues」甜點、知名 Youtuber 滴妹經營的人氣飲品「再睡五分鐘」等也將陸續登場。114家人氣餐飲食品有高達52家獨家品牌，堪稱食霸級美食新地標。 美妝專門店也是亮點，iGlamour 打造彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區，引進來自歐、美、日、韓等超過180 支品牌，寬敞明亮的空間有逛免稅店的偽出國感，除了現場提供個人客製化服務與諮詢的專業美容顧問，更設置Play Station，打造開放式試妝區，並引進AR試妝及膚質檢測儀，打造全方位美妝新聖地。 地下一樓風格生活館導入全亞洲首家結合家電及手機的三星全商品旗艦店，同時於集雅社櫃內，參考香港KEF Music Gallery，打造全台第一間KEF影音視聽室，3月20日當天更邀請開幕大使小嫻共襄盛舉。
五樓引進湯姆熊歡樂世界、湯姆貝貝及橄欖樹廚房三大主題專區，是 0-99 歲娛樂放電新首選。還有瘋迷全球的人氣 IP「汪汪隊-特派救援」商品概念店，店裝以汪汪隊總部風格設計，更規劃打卡拍照專區、Q 萌犬首燒及眾多獨家限量商品。