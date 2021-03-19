義享時尚廣場試營運　百家餐飲櫃掀美食戰火

義联集團斥資370億打造的義享天地，A館朕豪大酒店已於去年12月開幕，同棟的「義享時尚廣場」將於3月20日試營運，首波將開出308家品牌，其中「餐飲」櫃位就高達114家；而新型態美妝概念店iGlamour超過400坪的空間規劃並引進AR 試妝及膚質檢測儀；集雅社導入全台唯一三星全品體驗館及KEF影音視聽室。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲饗賓集團導入旭集、饗泰多、開飯，並推出義享限定料理、獨家伴手禮與多重限定好禮。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

× ▲饗賓集團導入旭集、饗泰多、開飯，並推出義享限定料理、獨家伴手禮與多重限定好禮。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

▲「義享時尚廣場」試營運首波將開出308家品牌，其中「餐飲」櫃位就高達114家。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

× ▲「義享時尚廣場」試營運首波將開出308家品牌，其中「餐飲」櫃位就高達114家。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

▲運動潮流館集結七大運動品牌皆以全新 概念店打造獨特購物空間。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

× ▲運動潮流館集結七大運動品牌皆以全新 概念店打造獨特購物空間。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

五樓引進湯姆熊歡樂世界、湯姆貝貝及橄欖樹廚房三大主題專區，是 0-99 歲娛樂放電新首選。還有瘋迷全球的人氣 IP「汪汪隊-特派救援」商品概念店，店裝以汪汪隊總部風格設計，更規劃打卡拍照專區、Q 萌犬首燒及眾多獨家限量商品。