又有空服員居檢違規外出！莊人祥：最高處分100萬元
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-19 14:48:31
又有空服員違反居家檢疫條例！媒體踢爆2名華航空服員，2月底值勤完返台，居然「刻意將手機留在家中」，隨後外出，中華航空今（19）日也證實有2名違規外出，將按公司獎懲規定處分﹔對此，指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心已授權民航局針對違反傳染病防治條例來開罰，處以罰款10到100萬。
莊人祥說，2021年截至目前為止，發生空服員違規的案例共有有11件違規，都是縮短檢疫與民航法修法之前發生，目前指揮中心已經授權民航局可針對這兩位違反傳染病防治法第58條，可以處以罰款10到100萬。莊人祥也說，目前不考慮針對空服員違規做加強管理，會採用一般人的情況做處置，就是國內的居家檢疫規定來處分，至於華航的懲處，則尊重該公司。針對該事件，華航重申，員工如有違反防疫規定，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。