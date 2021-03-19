大甲「洗蔥寮」殘破 蔡其昌爭取經費改善添設施
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-19 15:08:04
台中市大甲區文曲里一處「洗蔥寮」殘破不堪，清水區菁埔里社區公園需充實休憩設施，立法院副院長蔡其昌今(19)日邀集行政院農業委員會水土保持局台中分局分局長邱啓芳、市議員施志昌、王立任、楊典忠及文曲里長林寶彩等人進行會勘，爭取1430經費挹注，改善大甲洗蔥寮農村聚落農業設施、道路周邊與清水菁埔里社區公園休憩空間環境。
大甲區文曲里是大甲栽種蔥的重要區域，農民大多於田邊（東安路）旁灌溉溝進行洗滌作業，為避免農民風吹雨淋，早期由地方自建蔥寮設施供地方農民使用。既有蔥寮使用逾20年已殘破不堪，文曲里長林寶彩不忍農民在破舊蔥寮下洗蔥，遂向施志昌議員及蔡其昌副院長反映，爭取650萬經費進行老舊蔥寮設施及周邊道路環境改善，預計110年11月完工。另外，清水區菁埔里臨港路720巷與菁埔路口一塊面積約一萬平方公尺之閒置國有土地，於108年由菁埔社區理事長廖漢龍向市議員王立任、楊典忠及蔡其昌副院長反映下爭取950萬元進行環境綠美化，施作簡易公園，提供民眾休憩使用。今再爭取780萬經費進行休憩環境改善，將施作停車空間、洗手台、親子互動空間、休憩棚架及步道、自動灌溉及雨水回收系統等設施，預計110年12月完工。蔡其昌表示，今解決了二個問題，第一是大甲文曲里的「洗蔥寮」改建，文曲里的特色就是粉蔥非常好吃！未來洗蔥寮改善後更是地方特色亮點，除了讓蔥農們洗滌方便同時也提升社區意象，在教育推廣及觀光休閒上都有很大助益。第二是清水菁埔社區公園遊憩設施改善，先前的簡易公園完成後，遊憩設施、綠色植栽都略嫌不足，而孩童玩耍後一定要有洗手台可以洗手，當今缺水更要有好的雨水循環系統來灌溉植栽，相信完工後一定能讓菁埔社區公園更加完善。水保局台中分局長邱啟芳說，相關工程現已進入到規劃設計階段，大甲將闢建蔥寮設施100m、水溝改善45公尺及農路設施1處。清水將增設停車空間、洗手台、親子互動空間、休憩棚架及步道、自動灌水、水資源循環利用系統、植栽及檔土牆等設施，二地工程皆可在今年底前完工啟用，讓區域環境更加優質化。