打電話給客「狂聽水聲」！真相曝外送員秒暈：火氣全消
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 16:08:16
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某天為送餐就到了客人住處，當下立馬打了電話給對方，沒想到一撥通就聽到許多水聲。真相曝光後，瞬間在網路上掀起討論。
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示18日在下班前送了最後一個餐點，當抵達客人住處門口後，他便撥打電話告知已到達，沒想到卻在電話中聽到很多水聲，「一聽就知道，竟然還在這時候洗澡，有夠傻眼」。此外，客人似乎是位獨自住在套房的學生妹，當時對方本要求他把餐點放門口即可，但他解釋外頭真的無處可放，只能放置於地上。客人聽聞後隨即請他稍等，約過了1分鐘左右，原PO就見到一位皮膚白皙的女子開門，「很努力的只露出手臂跟頭的部分跟我拿餐，香肩都露出來了，我敢打包票門的另外一側她絕對沒有穿...因為我注意到地上一直在滴水，且很努力的躲在門的後面深怕穿幫」，看到這幕，也讓原PO開玩笑直喊「送完餐點後我滿腔的怒火，實在太不尊重我們外送員了，用這種姿態在跟我取餐的嗎？」貼文一曝光，隨即引來許多人討論，「從此以後，餐點不再放地上，堅持等妹子來應門。」、「外送做久了都會遇到吧，我之前跑也遇過幾次」、「衝進去啊！」、「跟她説啊！放尊重點出來取餐！」、「你是故意說不能放地上的吧」。甚至有同行分享類似經歷，直言「之前有一次，在大樓大廳等了10分鐘還沒下來，火氣都上來了，結果她大小姐剛洗完澡，白T真理褲，頭還包著浴巾，就下來取餐了，眼睛都不知道要看哪裡，瞬間也是火氣全消了，那個香味真是…」、「你這還好，我看過全裸老外出來取餐......」。不過，仍有許多人質疑該篇文章真偽，「早點睡吧⋯⋯」、「你的夢真美妙阿！好棒棒」、「現在顧路都要兼差寫劇本賺外快了嗎？」、「顧路寫小說都可以出書了，熊貓真是人才輩出」、「這故事不錯」、「現在是跑外送還兼職寫作？」（編輯：陳雅雲）