疫苗首批配送4.4萬劑 僅1家醫院因「天氣因素」沒拿到
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-19 15:17:04
首批AZ疫苗在3日抵達台灣，共有11.7萬劑已完成安全性檢驗，昨天完成封緘放行，今（19）日開始配送，指揮中心發言人莊人祥表示，首波配送4萬4500劑到全國57家專責醫院，中午前已經有56家順利送達，由於連江縣的氣候問題，有可能無法在今天順利送達。
AZ疫苗正式抵台後，外界相當關注正式施打的時程，今天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計會在今日下午5時開專家會議，隨後公佈確切時程。在下午指揮中心臨時記者會中，發言人莊人祥指出，今天首波疫苗配送情況順利，全國57家專責醫院，中午前已經有56家順利送達，只有連江縣（馬祖），因為氣候問題，有可能無法在順利送達，如果天氣改善，今天就一定能送達。莊人祥指出，各家醫院獲得疫苗的數量，分配依據源於日前進行的接種意願調查，一家醫院能得到多少依苗，就是該院希望接種的醫護人員人數多少，就配送多少。目前能接種的專責醫院數量不多，勢必會有醫護人員將前往他院接種，莊人祥也表示，專責醫院會持續落實實聯制及全程戴戴口罩，強調台灣目前無本土社區疫情，也沒有院內感染，不同醫院醫護人員接種可能會分時段，像是上午別家醫院的醫護來接種，下午就是自家的醫護接種。