跑進台灣第一條「香魚之路」　新北舉辦香魚川路跑

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為什麼叫「香魚川」？新北市副市長謝政達表示，「因為香魚只生活在乾淨的河川，更別忘了台灣香魚的故鄉就是在新店，所以就從新店開始」；因此，邀請守護河川及勇敢追夢的民眾，穿起跑鞋，跑進台灣第一條「香魚之路」，一起人魚同行，為生物多樣性及挑戰人生而跑，同心協力達到「越宜居，越愛來（ BETTER PLACES TO LIVE, BETTER PLACES TO VISIT）」的在地永續觀光。新北市政府觀光局長張其強指出，路跑分為全國首創的Battle團跑 9.9公里組、馬拉松組及線上路跑（袋跑）等3組；其中團跑組限額 400人，分TOGETHER及POSSIBLE兩大隊，馬拉松組限額550人；最特別的是，就是平日可以隨時跑、隨地跑的「線上路跑組」，還結合歐美正火紅且深具意義的「袋跑者」（Plogging：慢跑並攜專用垃圾袋撿拾小件垃圾），大會更公布新店3湖5潭永續觀光1日散步及自行車遊程，大推新北疫後近鄰旅遊。張其強說，本賽事是全球唯一以「香魚洄游路線」作為賽道設計，途經新店濛濛湖等3湖5潭，香魚坡（陡坡）及8打卡秘境； 另為強化跑者賽道安全，大會與博克多跑步銀行合作推動「自己的賽道自己守護」的計畫，只要具有衛福部核准的訓練單位所發出的相關證照，或具有EMT、消防員和急診室醫護人員的資格，博克多跑步銀行將提供100位名額，每位補助現金500元（報名費為1200元），詳細辦法請參閱賽事簡章。