情人節騎共享機車被一眼看光！網求肉搜：約會神器在哪

一眨眼，2021年已進入3月，許多節日一波波接力而來，像是脫單者熱愛的白色情人節，就得為心愛的人拚創意，想驚喜，來場與眾不同的浪漫。諸多千奇百怪的PO文中，發現有網友不僅曬恩愛，甚至也曬共享機車(GoShare) 在白色情人節推出的限定透明車，車內構造都能一眼看透，迅速引起網友們熱議，而這看似特定節日的快閃活動，沒想到近日又有騎士發現路上出現「黑色版透明車」！原本透白的車身竟然還會變成透黑，再度引起網友熱搜：「情人節過了，還有約會神器？」

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共享機車品牌(GoShare)，在白色情人節發起的「透明款限定車」， 在各地掀起旋風，其創意發想可說是超越了男友等級，讓人想到許多網美天空步道、超夯的精品透明音響、Moto 小海豚手機、蘋果初代 iMac 電腦都會採用的透明設計元素，讓人看一眼就直呼戀愛！而此舉果真引起一票網友議論，鐵粉甚至還自發肉搜出「車牌通報區」大禮包和供粉絲追蹤，甚至敲碗官方是否開賣透明車殼，或推出「透明款安全帽」。

▲共享機車品牌(GoShare)，在白色情人節發起的「透明款限定車」， 在各地掀起旋風。（圖／GoShare臉書）

官方表示這透明車是全台只有 14 台的「稀有動物」，不要說騎到，要遇到也不容易！甚至有網友表示「跑了大半個台北市才找到，透明的真的很酷！剛剛去Gogoro門市附近換電，店員還很興奮的衝出來拍照！」

▲有網友表示，稀有透明車款，連門市人員也被吸住眼球，快門按不停。（圖／翻攝自Dcard）

3/14情人節過後，又有網友租到一輛似是而非的透明車，便馬上PO文詢問，馬上釣出內行鐵粉指出真相，原來15日深夜GoShare又無預警宣布，將原本透白車輛全都「黑化」成燻黑透明車，再度散布全台神秘角落，讓網友直呼「又要再次找車」，真的很「壞」！

▲GoShare將原本透白車輛全都「黑化」成燻黑透明車，再度散布全台神秘角落。（圖／翻攝自GoShare臉書）

訊息擴散後，馬上就有神人不到24小時便PO出「兩台都租到過了，抓，我都抓」，也有運氣很好的網友表示，「我一打開 App 隨便選了附近一台，就租到了透明款，運氣真好」、「隨意散步巧遇可愛情人，很美的透明+黑色車身，這應該是半黑半透明的完美壞情人囉？有需要的車友可來租車騎乘拍照」，除了炫耀放閃，網友們也互相報位置和車牌，形成一股另類租車接龍潮。