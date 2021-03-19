阿伯嘆媳婦生女是賠錢貨！她回「一句」嗆爆 結局超療癒
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 15:52:11
過去不少長輩認為生男是寶、生女沒用，若得知媳婦生女兒就會嫌棄，也不給好臉色看。但現在都什麼年代了，還在重男輕女？有位女網友就透露，聽到鄰居阿伯抱怨媳婦生了女孩是賠錢貨，讓她忍不住開口反擊。結果阿伯被嗆得啞口無言，讓網友直呼「療癒！」
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，直呼「雖然老妹這樣噹阿北太直白，但還是忍不住給了她N個讚！說女生糟糕的才糟糕啦！」隨後附上一個對話截圖照片，照片中可以看見，女網友透露剛剛聽到阿伯說自己媳婦生了女孩很糟糕，還說女孩是「賠錢貨」。女網友忍不住反嗆阿伯，「所以你媽也是賠錢貨囉？你爸娶了個賠錢貨耶」。阿伯被說得啞口無言，像噎到一樣整個臉漲紅，接著就說要回家吃晚餐，想趕快離開。想不到連阿伯朋友也補刀一句，「你娶的那個賠錢的沒那麼早煮啦」，讓女網友笑翻。解氣的網友也紛紛在底下留言回覆說，「都2021了還有人敢把這種落後思想說出口」、「好療癒啊」、「阿北，您是賠錢貨生的耶」、「讚到死，一堆這種真的反胃」、「補刀補得好」、「阿伯傻傻的...這年頭大家都搶著生女兒好嗎」、「好嗆！不過我喜歡」。（編輯：倪浩軒）