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美中對話觸及台灣　吳釗燮：三方關係不會因一次會議改變

記者吳承翰／台北報導

2021-03-19 15:35:40

何志偉、吳釗燮
▲美中高層阿拉斯加會談，外交部長吳釗燮表示美中台關係不會因為一次的會談就有所改變。（圖／翻攝國會直播）
美中國安高層18日上午在阿拉斯加會談，兩國對於台灣的態度備受關注。今（19）日立法院繼續進行總質詢，民進黨立委何志偉問，兩國在會議上互嗆，是否會影響美國未來的亞太、印太戰略？外交部長吳釗燮表示，印太地區的情勢，台灣身為其中一員有密切關注，美方會議前跟他們做過簡報，預計閉門會談結束後也會再做簡報，了解閉門會的內容。
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何志偉追問，在美中對嗆的情況下，過度強調台灣的存在，對台灣來說是好事還是壞事？吳釗燮回，過去台灣在軍事、經濟，以及外交上受到中國打壓，現在很多國際社會高層都會討論台灣的狀況，對台灣來說當然是好事，因為得到的援助會更多。
吳釗燮強調，美國對我國安全、經濟的重視不變，也會在會議中把議題帶出來，我國也向美方表達感謝，會談後外交部也會要求美方做簡報，了解閉門會談內容。
國民黨立委溫玉霞則問，外界現在揣測會談中觸及台灣議題有3個方向，一個是美中聯手出賣台灣利益，一個是美國回到三公報立場，承認一中政策，最好的情況是美國對中態度強硬，力挺台灣，她問吳釗燮的判斷。吳釗燮表示，外交部會密切注意，相關發展、會議內容都有資訊，且美中台的關係也不會因為一次會議就定調、有所改變。
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