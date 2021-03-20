影／這坨是什麼請給我來一點　圓滾滾「虎斑芋頭貓」駕到

有沒有看過「芋頭形狀的貓咪」？沒有的話讓你看看！Instagram帳號

（pipi.lit）時常分享這隻體型像吹氣球般圓滾滾虎斑貓，是小編偶然關注到的可愛萌寵，每看一次心情就療癒一次～這麼福氣的虎斑貓不能只有我一個人看到！

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▲令人驚呼的貓貓蟲身材（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲令人驚呼的貓貓蟲身材（圖／IG@pipi.lit授權）

▲這一定是阿嬤養的！（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲這一定是阿嬤養的！（圖／IG@pipi.lit授權）

▲豆豆龍～豆豆龍～（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲豆豆龍～豆豆龍～（圖／IG@pipi.lit授權）

▲皮皮真實尺寸（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲皮皮真實尺寸（圖／IG@pipi.lit授權）

▲是不是跟芋頭有87分像啊？（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲是不是跟芋頭有87分像啊？（圖／IG@pipi.lit授權）

▲一秒變成狸貓皮！（圖／IG@pipi.lit授權）

× ▲一秒變成狸貓皮！（圖／IG@pipi.lit授權）

▲喜歡皮皮，趕快追蹤！（IG@pipi.lit授權）