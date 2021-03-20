影／這坨是什麼請給我來一點 圓滾滾「虎斑芋頭貓」駕到
文/寵毛網
2021-03-20 12:00:00
有沒有看過「芋頭形狀的貓咪」？沒有的話讓你看看！Instagram帳號皮皮PiPi阿密芋頭佛（pipi.lit）時常分享這隻體型像吹氣球般圓滾滾虎斑貓，是小編偶然關注到的可愛萌寵，每看一次心情就療癒一次～這麼福氣的虎斑貓不能只有我一個人看到！
主人叫牠「皮皮」，別看皮皮身材超有份量，其實體型才XS號非常小隻，一問之下體重僅有4.3公斤，連小編家最瘦的黑貓都破5公斤，超級意想不到！原來是皮皮在成長過程中肉不斷橫著長，成為現在大家看到的肥美身材，為了健康著想主人正在進行減重的監督，最近瘦了0.5公斤，祝福皮皮健康！ 幾年前，皮皮原本是由前主人飼養，因為當時剛生完小孩公公反對養貓，才變成現在的主人接手領養，皮皮主人呼籲這是錯誤的觀念，希望台灣這種狀況能越來越少！不少長輩擔心養貓會影響嬰兒健康，其實和寵物成長的孩子反而能增強免疫力！建議養寵物前一定要預想到任何人生狀況，再決定自己適不適合。 目前皮皮七歲，無時無刻渾身散發一股很慵懶的味道，主人表示：「皮皮個性搞笑黏人但很怕生，一有陌生人來就躲起來，但放鬆下來可任人宰割，不知道為什麼默默的就學會裝死這招。」最後讓大家來看看皮皮的獨門特技，想當皮國的子民嗎？一起來追蹤！（編輯：楊釆蓉）