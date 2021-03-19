新北、凱撒聯名協力運動團隊 創造球員、企業及市府三贏
記者陳志仁／新北報導
2021-03-19 15:57:50｜2021-03-19 15:59:12
新北市長侯友宜今（19）日出席新北市與凱撒企業運動隊簽約的儀式，盼公私部門合力支持，打造新北運動光榮城市；侯友宜認為，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，創造一加一大於二的價值，讓選手更能盡情在賽場上揮灑奔放。
侯友宜強調，新北市擁有403萬人口，是北台灣正在崛起的大城市，尤其當經濟發展一定程度後，大眾開始關心運動娛樂活動，運動經濟產業將是未來重要的時代趨勢，新北未來產業布局將納入運動產業，拓展多元經濟發展；透過這次與凱撒飯店連鎖集團的合作，不僅豐富運動選手培訓資源，企業也提供選手退役後的職涯轉化新選擇，創造球員、企業及市府三贏。凱撒飯店集團董事長林鴻道表示，非常開心新北市政府願意與凱撒企業所屬運動隊共同聯名，盼結合新北市力量讓「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」再創佳績；射箭隊新北代表雷千瑩已取得東京奧運參賽資格，未來將逐年增加新北市籍運動員，培養更多優秀的人才，為選手開拓更寬廣的運動生涯。體育處長洪玉玲說，110年全國運動會將於今年10月16日至21日在新北市舉行，今日代表接受聯名球衣的射箭隊雷千瑩及女壘隊連嘉欣2位選手，同時也是本屆全國運動會新北市代表隊選手，透過此次的聯名合作，可留住更多新北的運動人才，期待提升新北市競技運動實力，更能延續選手的運動生涯；此外，運動員出身的新北市議員洪佳君也到場見證。