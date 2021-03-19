綠委提三接改浮動接收站 蘇貞昌：台灣海象不佳難執行
記者吳承翰／台北報導
2021-03-19 16:45:25
環團發起珍愛藻礁公投，昨（18）日已將70萬份連署送交中選會，預計能成案、趕上8月28日的公投日。今日民進黨立委何志偉質詢時指出，在2017年時，中油曾否定浮動天然氣接收站（用能儲存、處理天然氣的船隻當接收站），但這次三接案又表示浮動接收站可行。何志偉問蘇「多點時間、預算準備，這可不可行？」蘇貞昌則表示，台灣海象不穩，加上有颱風，浮動天然氣接收站在外國可行，台灣不見得能用。
何志偉表示，現在全世界一共有26個浮動天然氣接收站，預計未來會成長到50個，約佔天然氣接收站的六成，他問蘇貞昌，如果把預算、技術、甚至台灣天候算進去，多用點時間去處理，浮動天然氣接收站會不會是暫時性的方案，讓經濟部能不在大潭動土？蘇貞昌答道，台灣海象特別，且有颱風，各種情況考量，浮動式碼頭適合外國，卻不見得適合台灣。蘇貞昌補充，蔡政府上台後，已經把大潭第三天然氣接收站從馬政府時期的230公頃降低到23公頃，降幅9成，現在蓋的工地，也是18年前填海造地，並不會對藻礁造成衝擊。何志偉再問，中油做海事工程，海上面積同樣有900多公頃，同時他們也做浮動碼頭的限制性招標，如果多花點力、時間，這條路是否可行？蘇貞昌說，各種方式我都請經濟部、中油，就相關可以做的去做研究，這涉及科學技術，不是寫文章、自己想就可以，需要評估。最後何志偉問，環團希望能開一場具有行政效力的聽證會，政府能不能配合？蘇貞昌表示，會請相關單位去執行，讓社會感受到政府的誠意。