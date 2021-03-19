學測申請疫情應變方案 僅1考生符合資格
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-19 16:46:16
因應防疫期間需嚴防群聚感染，大學招生委員會聯合會今（19）日決議，針對受疫情影響被隔離、滯留境外無法參加甄試的考生啟動應變機制，二階甄試以調整項目及配分為主，大部分均改為取消面試筆試實作占分，變動原學測與書審配分比例，而目前有1名考生審核確認符合因疫情因素不可抗力的條件，將依外加名額錄取。
招聯會在今日召開因疫情影養的考生適用資格審查會議，針對滯留境外無法回台的考生，31件申請案有1名考生審核確認符合因疫情因素不可抗力的條件，通過適用應變方案。該生因父母皆在大陸工作，疾病因素在當地醫院治療，因為疫情緣故返台需要隔離時間較久，可能會因為治療中斷而導致嚴重復發，醫師建議減少外出旅行，同意其申請，其面試筆試實作的成績平均調整到學測與書審，因考生間評比方式不同，將依照教育規定以外加名額錄取。招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，審查會之後，甄選會與中央流行疫情指揮中仍會滾動式勾稽名單，從二階甄試前一天開始，每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離之確診者的個案考生，為避免有時間落差，二階甄試前遇突發的隔離考生也必須立即向各校系反映申請甄試應變方案。