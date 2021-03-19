用數據看商機　金屬中心與中山大學攜手為產業創造價值

在數位時代，資訊之蒐集、運算與應用的能力，將成為產業競爭力之重要關鍵。金屬中心與中山大學為南台灣重要學研單位，於今（19）攜手合作辦理第一屆「資料科學與管理論壇」，共規劃兩場專題演講及兩場專題討論。

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金屬中心董事長林仁益表示，論壇中展示出產學研價值共創策略與實際成果，說明如何運用大數據技術協助執行政府智庫工作，包含蒐集產業大數據及全國廠商綜合情資運用於園區管理，以及如何透過全球進出口貿易數據觀測出國內金屬產業發展軌跡以擬定金屬產業高值化策略等。

中山大學副校長黃義佑則表示，管理學院將以人工智慧與數位轉型為開場，分享商業大數據應用之相關學術研究成果，包含從如何透過社群監聽制定數位媒體行銷策略，以及探討人工智能在股價預測、圖形辨識、死亡率預測等金融財務領域之可能應用方向，甚至展示如何有效結合專家知識加速機器學習成果。

在高雄市政府經發局局長廖泰翔、中山大學副校長黃義佑與金屬中心董事長林仁益官學研三方代表的見證下，完成活動備忘錄簽署儀式。金屬中心與中山大學更於本次論壇宣布將合作推出「Taiwan Plus聯合數據庫」，提供三十多種數據研究資料集，開放給學術用途之使用者申請，期能藉此與產學研各界共創價值，達到官產學研共贏之效益。