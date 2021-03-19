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自費PCR價5倍港澳　消基會痛批黑箱

記者張志康/綜合報導

2021-03-19 16:55:02

消基會
▲消基會舉行記者會，痛批台灣自費PCR的價格是鄰近國家的5至14倍。（圖／消基會提供）
消費者文教基金會今（19）日舉行記者會，指出台灣的自費核酸檢驗常規費用介於4500元到8000元之間，較鄰近的港澳高出5至8倍，甚至高過日本的檢測費用，消基會董事長黃怡騰痛批，台灣國民所得較低，檢驗費用卻遠高於他國，要求中央流行疫情指揮中心儘早檢討相關費用，使定價公開透明化，才能取得民眾認同。
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消基會表示，該會進行抽樣71家醫療機構進行統計，結果顯示，常規檢驗（一般件）收費區間為4,500元～8,000元，相較香港的240至1470元港幣（約合台幣865至5292元）、澳門的90元澳幣（約合台幣320元），高出5倍至14倍之譜。
另外，台灣常規檢驗收費4500元台幣，檢視其他東亞國家的相關費用，日本PCR常規檢驗費用，收費13915日圓（約合台幣3618元），新加坡常規檢驗費用為170新元（約合台幣4000元），都較台灣為低。消基會指出，日本人均GDP是台灣的1.55倍、新加坡的人均GDP是台灣的2.51倍，但台灣的常規PCR檢驗卻較貴，是何道理？
消基會認為，台灣所得水準沒有比人家高，自費篩檢價格卻比人家貴，疫情期間機票錢已經漲了2到3倍，台灣檢驗價格又在東亞地區名列前茅，等於對有出境需求的民眾雪上加霜，等同遭受移動成本的雙重剝削，也像是趁人之危。
消基會指出，指揮中心發言人莊人祥曾表示，RT-PCR核酸檢驗試劑需要成本，再加上醫檢人員每次篩檢都需要更換一套防護衣，醫院、醫護人員的成本也都要納入計算。但消基會認為，主管機關如何核定醫療機構自費核酸檢驗費用，其成本結構與計算依據等資訊，從目前公開的資料來看，仍舊不夠透明，缺少公開詳實說明的程序，如果無法將成本結構公開攤在陽光下，實難排除有黑箱作業的介入。
消基會呼籲，指揮中心應評估自費核酸檢測費用的合理性，率先宣佈調降衛生福利部部立醫院的自費核酸檢驗費用，應對外界說明調降目的與費用評估與核定標準，公開釋宜，以昭公信。
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