影／專制父權社會下女力逆襲！巴國女足隊背後辛酸一次看
記者賴正琳/綜合報導
2021-03-21 17:00:00
根據四方報報導，巴基斯坦是全球153個國家中性別平等調查中最不平等的國家第151名，巴基斯坦女性面臨系統性的性別歧視，直到現今仍存在相當嚴重的家庭暴力、高比例的童婚和強制性婚姻。成立女子足球隊的33歲教練Mashal Hussain坦言，從她19歲開始踢足球到現在，一切都不容易。
「我19歲才有機會踢足球，老實說，在其他國家，19歲的女性足球員早就踢足球好多年，甚至達到她的職涯巔峰，不像我。」她說。「不過，雖然比其他國家的選手晚了好多年，但我依然心存感激，因為在巴基斯坦，還有成千上萬名婦女連踢到足球的機會都沒有。正因為這樣，我希望能把這機會給更多的女性。」Mashal Hussain在2010年協助成立卡拉奇聯足球俱樂部（Karachi United）的女子足球隊，那是巴基斯坦職業足球俱樂部，並且已躋身巴基斯坦頂級足球隊之列，致力於發展巴基斯坦的足球運動。而在今年1月，她成為Delta Football Club的共同創辦人，她終於能夠好好訓練女孩們踏上踢足球的道路。在她的俱樂部裡，最小的學員才6歲。不過，要在不論是教育或工作環境都對女性相當不友善的巴基斯坦，要成立女子足球隊和女子足球俱樂部，Mashal Hussain面臨相當多的挑戰。「我開始當教練時，我家人跟我說既然妳受過良好教育應該去找個真正的工作，我花了好幾年才讓他們相信我正在做一個『真正的工作』。」在巴基斯坦，1980年代齊亞·哈克的伊斯蘭化政策實施以來，巴基斯坦的許多宗教團體擁有了更多的政治權力，他們主張巴基斯坦女性的從屬地位，甚至強姦受害者也未被允許使用 DNA證據證明其案件，間接造成許多社會悲劇的發生。Mashal Hussain的積極投入讓巴基斯坦的女性力量能稍微崛起。「這條路很艱辛，但至少我，或是我的夥伴和學員們，一起起頭了，也許就有機會能夠改變巴基斯坦的社會。」