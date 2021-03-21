NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／專制父權社會下女力逆襲！巴國女足隊背後辛酸一次看

記者賴正琳/綜合報導

2021-03-21 17:00:00

巴基斯坦
▲成立女子足球隊的33歲教練Mashal Hussain坦言，從她19歲開始踢足球到現在，一切都不容易。（圖／翻攝自影片）
根據四方報報導，巴基斯坦是全球153個國家中性別平等調查中最不平等的國家第151名，巴基斯坦女性面臨系統性的性別歧視，直到現今仍存在相當嚴重的家庭暴力、高比例的童婚和強制性婚姻。成立女子足球隊的33歲教練Mashal Hussain坦言，從她19歲開始踢足球到現在，一切都不容易。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「我19歲才有機會踢足球，老實說，在其他國家，19歲的女性足球員早就踢足球好多年，甚至達到她的職涯巔峰，不像我。」她說。「不過，雖然比其他國家的選手晚了好多年，但我依然心存感激，因為在巴基斯坦，還有成千上萬名婦女連踢到足球的機會都沒有。正因為這樣，我希望能把這機會給更多的女性。」
Mashal Hussain在2010年協助成立卡拉奇聯足球俱樂部（Karachi United）的女子足球隊，那是巴基斯坦職業足球俱樂部，並且已躋身巴基斯坦頂級足球隊之列，致力於發展巴基斯坦的足球運動。而在今年1月，她成為Delta Football Club的共同創辦人，她終於能夠好好訓練女孩們踏上踢足球的道路。在她的俱樂部裡，最小的學員才6歲。
不過，要在不論是教育或工作環境都對女性相當不友善的巴基斯坦，要成立女子足球隊和女子足球俱樂部，Mashal Hussain面臨相當多的挑戰。「我開始當教練時，我家人跟我說既然妳受過良好教育應該去找個真正的工作，我花了好幾年才讓他們相信我正在做一個『真正的工作』。」
在巴基斯坦，1980年代齊亞·哈克的伊斯蘭化政策實施以來，巴基斯坦的許多宗教團體擁有了更多的政治權力，他們主張巴基斯坦女性的從屬地位，甚至強姦受害者也未被允許使用 DNA證據證明其案件，間接造成許多社會悲劇的發生。Mashal Hussain的積極投入讓巴基斯坦的女性力量能稍微崛起。「這條路很艱辛，但至少我，或是我的夥伴和學員們，一起起頭了，也許就有機會能夠改變巴基斯坦的社會。」
▲Mashal
▲Mashal Hussain的積極投入讓巴基斯坦的女性力量能稍微崛起。「這條路很艱辛，但至少我，或是我的夥伴和學員們，一起起頭了，也許就有機會能夠改變巴基斯坦的社會。」（圖／翻攝自影片）
 
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.82%61.18%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
30.08%69.92%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
81.27%18.73%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.46%95.54%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀