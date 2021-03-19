緬甸軍方信「女人裙」會招厄運　示威者化歧視為優勢出擊

一名32歲的示威者Sai Lone表示，雖然只是一些衣物，但在不同人身上產生的影響卻大相徑庭。「在軍人眼中，這些衣物會使他們變得脆弱，因此他們害怕、避而遠之；但在年輕示威者眼中，這卻是幸運的象徵，是來自母親的祝福，他們勇敢穿上它並在示威現場拋頭顱灑熱血」。
示威者們期待，透過將女性衣物作為政治運動象徵，可以協助化解這些根深柢固的偏見，重新勾勒出一個關於女性的正面形象，從而逐漸提升女性在緬甸的地位。
四方報/綜合報導
2021-03-19 17:51:42
一名32歲的示威者Sai Lone表示，雖然只是一些衣物，但在不同人身上產生的影響卻大相徑庭。「在軍人眼中，這些衣物會使他們變得脆弱，因此他們害怕、避而遠之；但在年輕示威者眼中，這卻是幸運的象徵，是來自母親的祝福，他們勇敢穿上它並在示威現場拋頭顱灑熱血」。
示威者們期待，透過將女性衣物作為政治運動象徵，可以協助化解這些根深柢固的偏見，重新勾勒出一個關於女性的正面形象，從而逐漸提升女性在緬甸的地位。
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