緬甸軍方信「女人裙」會招厄運　示威者化歧視為優勢出擊

根據《四方報》報導

，緬甸今年初驚傳軍方政變，民間發起多起大規模民主示威運動，其中不乏女性示威者在現場衝鋒陷陣與軍方抗爭，展現跨越性別的堅強特質。在近幾場示威中，女性利用傳統觀念中，認為「從女性衣物下方鑽過會招來厄運」等充滿性別歧視的迷信，化弱勢為優勢，在示威現場搭起長長的「曬衣線」，以嚇跑軍方。

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根據仰光《椰子網》報導，在近幾場示威現場中，可以看到不少女性示威者

，以阻擋軍方靠近。因為根據當地迷俗觀念，靠近女性衣物或從女性衣物下方鑽過會損害男性的陽剛之氣，從而招來霉運。

籠基、紗籠都是緬甸的傳統服飾，是一塊繫在腰間的長方形的布料，類似筒裙、圍裙。

▲示威者在示威前線搭起長長的曬衣繩，並在上面掛滿籠基（longyi）、紗籠（Sarong）等女性衣物，以阻擋軍方靠近。（圖／翻攝自臉書）

上週，有軍官被看見特意繞開掛在曬衣線上的女性衣物，這才給了示威者們靈感，決定善加利用性別歧視，化被動為主動反制軍方。示威者們在長長的曬衣線後方高喊：「我們的沙籠（Sarong），我們的旗幟，我們的勝利！」

一名32歲的示威者Sai Lone表示，雖然只是一些衣物，但在不同人身上產生的影響卻大相徑庭。「在軍人眼中，這些衣物會使他們變得脆弱，因此他們害怕、避而遠之；但在年輕示威者眼中，這卻是幸運的象徵，是來自母親的祝福，他們勇敢穿上它並在示威現場拋頭顱灑熱血」。

示威者們期待，透過將女性衣物作為政治運動象徵，可以協助化解這些根深柢固的偏見，重新勾勒出一個關於女性的正面形象，從而逐漸提升女性在緬甸的地位。