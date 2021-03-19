百貨母親節檔期前哨戰開打 卡娜赫拉加持拚商機
記者許家禎/台北報導
2021-03-19 17:37:52
去年全球零售業壟罩在疫情影響之下，國內百貨業者即便下半年「回血」，但大部分僅能與上一年度業績持平，因此今年有不少業者將活動檔期拉長或是提前開跑，3月中下旬已經有百貨業者預告推出首波母親節檔期活動。有業者強調為檔期史上最高回饋23%，還邀請「卡娜赫拉的小動物」站台，除有快閃店限定商品加持，每周的來店禮也讓粉絲大呼好療癒。
環球購物中心指出，全台7店（5家車站型、2家購物中心）今年1至3月中業績較去年同期成長10%，為搶攻母親節檔期商機，3至5月共計改裝超過40個櫃位，從餐飲美食、休閒服飾到生活選物接力登場，其中更有多家為全百貨或新北首店。其中板橋車站、南港車站及桃園A8改裝幅度最大，分別有超過10個新櫃陸續開幕。而母親節檔期首波活動將於4月1日開跑至21日，主打疫後元年，身心享健康為主題。以新北中和為例，4月1日起會員使用GMpay消費當日單筆滿2,000送200元限量電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元限量電子商品禮券，化妝品、內睡衣消費再送300元，因此若於新北中和內睡衣、化妝品指定店，使用GMpay並綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿3,000元，最高可回饋700元電子商品禮券，回饋率達23%。這次母親節業者也邀請「卡娜赫拉的小動物」推出全台首發小農系列商品，同時於新北中和設置快閃店，昨（18）天首日登場就吸引4000人朝聖，顯見百貨IP商機無限。包括口罩、隨身鏡、ID卡套、造型托盤、馬克杯、雙層置物箱、小肩背包都深受粉絲喜愛。另外，卡娜赫拉也成為來店禮，滿額就送隨身風扇、多功能傳輸線、保冷袋、造型面紙套、卡套等。無獨有偶，遠東百貨母親節前哨戰美麗購物節也開跑，即日起至4月14日登場。化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋達15%。保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿萬送千，百貨服飾單筆滿3,000元送200元。SOGO百貨復興館5F則改裝設立「台灣設計師專區」，邀請溫慶珠、黃淑琦、DOUCHANGLEE、葉珈伶、高美芬、TAN＆LUCIANA、J＆NINA、Morpho等8位設計師進駐，希望串接復興館全台最頂級的國際精品時尚賣場特質。而即日起至3月30日刷指定銀行信用卡滿6,500元起，就送SOGO電子商品券100元之外，指定銀行滿萬分期再加碼；即日起至4月11日消費滿指定門檻還有GODIVA霜淇淋、快樂購點數、購物抵用券等滿額好禮，3月23日至3月25日持快樂購卡當日累積消費滿1,000元(含)以上，即可兌換「Luminarc歐風餐盤兩件組」。
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