江啟臣：九二共識就是建設性模糊　求同存異

陸委會主委邱太三昨天宣布恢復中國大陸商務人士申請來台，並拋出「建設性模糊」概念，國民黨主席江啟臣今天表示，基於中華民國的九二共識，其實就是建設性模糊，求同存異。

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陸委會主委邱太三昨天宣布恢復中國大陸商務人士申請來台，並拋出「建設性模糊」概念。媒體詢問，九二共識是否屬建設性模糊，他今天表示，九二共識在台灣有很大爭議，九二共識這一詞已無法做為建設性模糊。

江啟臣中午宴請黨籍立委，會後受訪時，對於邱太三的說法，他表示，基於中華民國的九二共識，其實就是建設性模糊；大家求同存異，這就是國民黨過去在做的事。

由於國民黨立委羅明才今天同樣在江啟臣宴請立委的地點設宴向前立法院長王金平祝壽，媒體關心江啟臣與王金平間的互動，對此，江啟臣說，王金平的生日宴就在隔壁，所以大家一起幫王金平祝壽；他上週也有致電向王金平祝壽，但沒有談論到其他的事。

王金平在離開前表示，江啟臣的岳父劉盛良上週也有祝壽；媒體追問，前高雄市長韓國瑜未祝壽，是否仍有心結，王金平說，哪有什麼心結，他們依舊還是老同事、老朋友。

至於如何看待江啟臣想連任國民黨主席，王金平表示，希望江啟臣能夠順利成功，現在大家都還沒正式表態、登記參選，等登記後成為候選人，他再來表態也不遲。

有關邱太三拋出兩岸「建設性模糊」概念，王金平則說，凡事都在一念之間，所以他一直強調，兩岸都要善用其心，這樣什麼事都好解決，有朦朧美，大家善用其心，就都可以共同接受。