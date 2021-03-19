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巷仔內／同居風波燒不停　王定宇不應再消費女性

記者鄭宏斌／特稿

2021-03-19 18:29:20｜2021-03-19 18:30:23

王定宇和何欣純
▲王定宇的同居疑雲扯上何欣純，讓何欣純不滿反嗆他「難圓謊」。（圖／取自王定宇、何欣純臉書）
民進黨立委王定宇遭「同居疑雲」的負面新聞纏身，經過了一個多禮拜，原本外界以為事情就要落幕，不料，王18日接受廣播專訪時，又扯到大學時期曾和一位學妹、中部女立委「同住」過，被影射的何欣純怒嗆王「說一百個謊，無法圓那個謊最糟糕」，讓風波又再繼續延燒。王定宇愈描愈黑，恐成為危機處理的負面範例，王若要解決問題，第一步就應謙卑，且不該再消費女性。
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週刊爆料，王定宇和民進黨發言人顏若芳有「同住一個屋簷下」的情況，但對此，他們澄清僅是「房東與房客」的關係。相較於顏若芳的低調，王定宇近日則是屢屢失言，除了說出「8000元（房租）還是太貴」這種讓人不可思議的話，還和記者對嗆，甚至還在廣播節目上扯到何欣純，讓何欣純與其他多位黨籍女性立委都對他很不滿。
政治人物爆發負面事件，每個人的危機處理方式不同，有人正面回應、坦然面對，也有人低調神隱、等待風波平息，但最差的處理方式就是一再失言，這樣只是提油救火，讓這把火愈燒愈旺而已。
如果王定宇好好道歉，保持謙卑態度，風波猶可盡快止息。但他偏偏管不住嘴巴，忍不住在廣播節目上扯到何欣純，試圖用學生時代也曾和女性一同分租公寓的往事，來顯示他向顏若芳分租房間其實並沒什麼。
但個性嗆辣的何欣純不是顏若芳，連續兩天對王定宇強烈開砲反擊。王踩到地雷，又讓風波繼續燒了兩天。
究其原因，就是王定宇的態度不夠謙卑，也不夠尊重女性。社會往往會對桃色事件中的男性比較寬容、而對女性比較嚴苛，男女本已站在不平等的天秤上，王定宇卻又試圖扯出何欣純來救自己，結果，只是搬石頭砸自己的腳。
原本只是一樁同居疑雲，卻漸漸演變成一場政治風暴，侵蝕了王定宇的未來之路。王若要止血挽救，就必須學著更謙卑。
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