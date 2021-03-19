鎖定高風險業者改善安全措施 高市勞工局最高補助20萬
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-19 19:48:01
高雄市長陳其邁相當重視勞工朋友作業安全，高市勞工局特別針對營造工程，與污水槽局限空間作業等職災高風險業者與場所單位舉辦作業安全宣導會，局長李煥熏今（19）日表示，並針對中小企業的業者，提供改善安全設施、器具輔導與經費補助的配套措施，最多補助80%的改善經費，最高可補助20萬元。
根據勞工局資料顯示，今年1月份發生2件污水槽作業的災害，造成作業人員3死4傷，勞工局將持續舉辦安全宣導講習，希望讓更多的從業人員能夠提升工作防災識能；且除了勞檢加強相關作業的監督檢查外，同時也針對鎖定職災高風險作業的營造工地及污水槽局限空間作業，包括業者、承攬包商、發包單位及勞工朋友務必提升防災意識，落實各項作業安全措施。自本月16日起至今(19)日接連在勞工局勞檢處舉辦4場作業安全宣導會，總計有273家業者單位共371人參加，根據統計勞檢處今年已分別舉辦7場營造工程，與12場污水槽作業安全宣導會，勞工局針對局限空間作業規劃的防災方向，現階段包括擴大宣導，除加強舉辦作業安全觀摩宣導講習，並製播安全影片，積極推廣入槽作業應落實「通風、測定、管制、監控、救援」五大作業安全口訣，易記、易懂，讓業者及勞工朋友都能記牢落實。同時也規劃推動作業廠商安全資格認證，從源頭端管理，使得客戶及業主都能知道哪家事業單位具有安全作業的資格，優先來選用，並透過勞檢的稽核制度，也可以逐步淘汰不重視安全的廠商。 勞工局表示，勞檢處目前已規劃推動作業廠商安全資格認證，針對參加安全宣導講習業者，要求提報作業安全計畫、人員訓練、防護，與通風、偵測、救援設備設置情形，經審核通過後，核發安全資格認證，並將請市府各工程主辦機關及高雄市各大樓管理委員會或公(私)有市場自治會、管委會進行局限空間作業時，優先選用。 勞工局強調，未來並將配合作業安全的查驗與稽核制度，一旦發現業者未落實教育訓練、通報、記錄或各項安全措施時，將註銷資格認證，若有涉及違法情形，並依法裁處，以促使業者提升自主管理能力，遵守安全規定，有效減少意外事故再度發生。