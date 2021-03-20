范雲冷淡談王定宇同居風波！陳思宇：只有黨派沒有性平
記者呂炯昌／綜合報導
2021-03-20 12:00:00
已婚的民進黨立委王定宇遭爆出與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，外界質疑民進黨立委范雲長期自詡「女權鬥士」，卻在王定宇事件中噤聲。范雲昨（19）日表示，更反問媒體「這裡面妳覺得有什麼事情，是我應該要照顧的性平問題？」繼台灣民眾黨發言人楊寶禎痛批後，前台北市觀傳局長，現任立委邱臣遠辦公室主任陳思宇再度批評范雲雙標，心中只有黨派，沒有兩性平權。
陳思宇在臉書指出，顏若芳自請處分，發文道歉，暫停發言工作。反觀王定宇沒有半點事，神隱一週後當作什麼也沒發生，自詡女權鬥士的范雲就跟「日本空調一樣靜悄悄的人間蒸發，默不吭聲。」王定宇自爆與何欣純同宿舍事件，范雲終於出面，但卻輕描淡寫說：「這裡面妳覺得有什麼事情，是我應該要照顧的性平問題。」陳思宇批評，如此消極的態度，眼裡根本只有黨派，哪來的性平？陳思宇也列舉范雲對不同黨派性別議題的態度，包括前總統府發言人丁允恭在高雄市政府新聞局長期間，因職務之故與記者Y女交往，還拍下性愛畫面，並在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，令Y女2次墮胎。范雲說：「我過去一向不公開評論個人情感」，認為這是私領域的事情，與公共領域無關，所以自己不評論也沒有關係。陳思宇強調，「事實上，今年1月15日丁允恭涉性騷擾有辱官箴，監院11比0通過彈劾。」陳思宇又舉例，台北市長柯文哲回到家，看到太太在擦地板，表示感動，范雲卻在臉書發文批評柯「把太太當工具人，封建思想的遺毒。」陳思宇呼籲范雲不要一而再、再而三的用雙重標準看待同黨與不同黨的事件，女權與性平是當今社會重大議題，需要的是能超越黨派，超越立場，這個社會需要就事論事的女權鬥士，否則只會被批評自助餐，讓大家更不諒解女生。