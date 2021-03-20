國際研究發現　武漢去年4月染疫數恐遠超官方數據

（中央社北京19日綜合外電報導）國際知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的最新研究顯示，首發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的中國武漢市，估計去年4月當地6.9%的民眾體內已有抗體。
根據去年元月5日世界衛生組織（WHO）發布的新聞稿，「作為湖北省的省會城市，武漢市總人口數為1900萬」。美國之音（VOA）今天的報導指出，若以武漢人口血清陽性率（seroprevalence）為6.9%估算，顯示世衛評估的武漢市1900萬人口中，染疫人數在去年4月已超過130萬。而根據中國國家衛生健康委員會去年公布的疫情通報，4月間疫情重災區湖北省的確診病例累計不到7萬，武漢只有5萬多。以去年5月1日中國國家衛健委官網公布的數據為例：「截至4月30日…湖北無新增確診病例，無新增治癒出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。累計治癒出院病例63616例（武漢46464例），累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例68128例（武漢50333例）。」美國科學促進會旗下的EurekAlert新聞網站報導，刺胳針這份最新研究，是第一份長期研究武漢市民血清陽性率的報告。去年4月武漢解封後，研究人員針對超過9000名的當地民眾展開抗體檢測，隨後在6月與10至12月間再度檢測他們體內的抗體。報導說，參與檢測的9542人中，有532人呈陽性反應，這一結果經調整後，相當於武漢市的血清陽性率占總人口約6.9%。而且經檢測呈陽性反應的民眾中，高達82%是無症狀感染者。報導並指出，在有抗體的民眾中，40%於去年4月已產生了防止日後感染的中和抗體，而且不論是有無症狀的感染者，這些抗體穩定維持至少9個月。報導引述研究報告的作者說，他們的研究顯示，沒有被病毒感染的人口比例仍相當高，需要大規模接種疫苗達到群體免疫，以防止疫情復發。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1100319