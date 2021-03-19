不辦婚宴只買喜餅！婆婆嫌「看不起男方」　她嘆：真委屈

媳婦與婆家人間的糾葛有時只有身在其中的人才能理解，要如何在婚姻關係中學會好好相處可說是一大學問。近日就有名女網友表示，自己即將和穩定交往三年的男友結婚，兩人決定不辦婚宴、沒有大聘小聘也沒有嫁妝，只想買囍餅分送給親朋好友分享喜氣，沒想到未來的準婆婆卻對此抱怨原PO的作法是「看不起男方」，讓她感嘆「真的很委屈」。

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這名女網友在社群論壇

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上提到，自己和男友交往三年以來感情相當穩定，兩人討論結婚規劃的結果是只要公證結婚就好，原PO的父母也尊重他們不辦婚宴、沒有大聘小聘，也沒有嫁妝的決定，而這簡單的結婚儀式當中唯一會花到錢的只有原PO想購買喜歡的手工喜餅分送給親朋好友們。

▲結婚發喜餅是原PO的主意，她也打算自己付出這筆開銷，但婆婆卻暗自抱怨。（示意圖／翻攝自Pixabay）

她無奈解釋，喜餅的錢本來就打算自己出不用男方幫忙，而她也事先估算好40盒的數量大約要42000元左右，沒想到卻輾轉得知準婆婆卻認為喜餅錢由女方出是「看不起男方」，更暗自抱怨「而且這喜餅有必要吃到這麼貴嗎？原來她這麼虛華（hi-hua，指虛浮、不切實際）」。

這就讓原PO感到相當挫折，「一來喜餅錢我全付，二來不辦婚宴、不收聘金已經省了這麼多錢，居然還要被講成這樣，實在很委屈」，更擔心今天一旦退讓厚未來恐怕得退更多步。不少網友見狀也紛紛建議「請妳男友自己去面對他媽媽，不是拿出最基本的誠意付餅錢，不然就閉嘴，讓年輕人自己作主」、「以後的日子男友他媽還會有各種海量的意見，他自己要會衡量哪些是很重要需要讓你知道、哪些不必要」、「結婚本來就是兩家人的事情，你男友媽媽未來會在各種事情上干涉，你勢必要想辦法因應」。（編輯：楊智傑）