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大師公益講座多元主題　成功人士現身說法

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-19 23:50:06

▲高雄市基督教女青年會「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」將每月邀請一位各行各業成功人士現身說法。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）
▲高雄市基督教女青年會「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」將每月邀請一位各行各業成功人士現身說法。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）

高雄市基督教女青年會（YWCA）「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」本月起至11月止，將每月邀請一位各行各業成功人士現身說法，3月27日由前成功大學校長暨國科會主委翁政義打頭陣，透過不同主題的講座，以愛為種子，散播分享給社會。

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高雄YWCA理事長吳雅文19日與三位主講人沈亨榮、周朝國、洪立涵共同出席記者會。吳雅文表示，基督教女青年會以服務社會為宗旨，這次舉辦一系列大師公益講座，目的就是邀請各領域的菁英，以自己的專業為出發點，分享各人的工作與生活經驗，與聽講者產生共鳴。

▲各領域的菁英，以自己的專業為出發點，分享各人的工作與生活經驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）
▲各領域的菁英，以自己的專業為出發點，分享各人的工作與生活經驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）
沈亨榮是9月25日生活藝術類講座主講人，講題「一條人生意想不到的路」。他是台灣著名瓷藝大師，旅美18年，專攻藝術與產品設計，創立傳承中華瓷藝的品牌「1300」。堅持挑戰不上釉的白瓷，其作品毫無雜質的光澤，僅加上純手工描22K金點綴，讓世界看見白與金的純粹之美。

周朝國去年底剛接任阿里山賓館董事長，10月30日擔任經濟類講座主講人，講題「明天過後的台灣-疫情後的經濟與旅遊模式的改變」。他說，阿里山賓館是台灣精神象徵，有108年歷史，是台灣唯一的檜木建築，其總統套房，歷來已接待過日治時期9位總督、本國5位總統及新加坡總理李光耀。他將善用阿里山的日出、雲海、森林、鐵路、櫻花、帝雉這些具有台灣色的景物，營造出阿里山獨特魅力。

▲1300堅持挑戰不上釉的白瓷，僅加上純手工描22K金點綴，讓世界看見白與金的純粹之美。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）
▲1300堅持挑戰不上釉的白瓷，僅加上純手工描22K金點綴，讓世界看見白與金的純粹之美。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.19）
洪立涵是11月27日設計類講座主講人，講題「台灣光環境獎與照明設計潮流」。其作品「河樂廣場」榮獲2020年第三屆光環境獎殊榮，更被譽為「世界七大令人期待公園」之一，以精簡的燈具形式，呈現豐富多變的空間樣貌。

翁政義以「科技與人文」為題，分享出身理工背景的他，如何注重全人教育，比別人多了一種人文光芒。另外，4至8月登場的還有，鄒香華「阿爾卑斯巡禮」、台塑石化公司董事長陳寶郎「台灣能源的未來趨勢」、林丁禾「解開名畫中色彩的邏輯密碼」、高雄大學音樂系講師鄭溪和「傳統戲曲之美」、知名攝影創作大師楊順發「海島計畫─台灣海岸線踏查」。

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