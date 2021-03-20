NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

世界快樂報告　台灣排全球第24蟬聯東亞最佳

中央社

2021-03-20 07:54:27

▲聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」出爐，台灣一年來成功對抗2019冠狀病毒疾病，排名從去年第25進步到第24名，為報告發表9年來最佳，蟬聯東亞最快樂國家。（示意圖／pixabay）
▲聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」出爐，台灣一年來成功對抗2019冠狀病毒疾病，排名從去年第25進步到第24名，為報告發表9年來最佳，蟬聯東亞最快樂國家。（示意圖／pixabay）
（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」今天出爐，台灣一年來成功對抗2019冠狀病毒疾病，排名從去年第25進步到第24名，為報告發表9年來最佳，蟬聯東亞最快樂國家。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據2021年版「世界快樂報告」（WorldHappiness Report）依2018至2020年調查綜合評分，台灣獲6584分，在149個國家與地區中排名第24，持續保有東亞最快樂國家地位，中國則排在第84名。
這份年度報告由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）發表。台灣並非聯合國會員國，報告排名列表在台灣後面加註「中國的一省」（Province ofChina）。
排名前8都是歐洲國家，依序為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、盧森堡。排在台灣前面的還包括德國、加拿大、英國、美國、法國等已開發國家。
在2020年版報告中，台灣依2017至2019年調查獲得6455分，全球排名第25。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行使全球經濟與生活大亂，2021年版報告作者群表示，嘗試理解疫情對民眾身心健康的影響深具挑戰。他們發現，解釋各地染疫死亡率不一的最重要因素是民眾互信及對政府的信心。
報告作者之一、韓國開發研究院（KDI）教授王順（Shun Wang，音譯）說：「東亞經驗顯示，嚴厲的政府政策不僅有效控制疫情，也能減輕感染與日俱增對民眾幸福感產生的負面影響。」
報告指出，與中國大陸、香港、韓國、日本相比，台灣2019冠狀病毒疾病感染率最低。這與台灣吸取2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗、防疫反應迅速、疫調扎實、旅客入境檢疫嚴格、個人防護裝備等資源分配得宜、政府訊息透明傳達、民眾自我防護意識高等因素相關。
納入評分參考的因素還包括人口年齡、是否為島國、是否鄰近其他嚴重疫區。
「世界快樂報告」2012年4月首度公布，主要參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查。今天發表的是第9份報告，芬蘭以7842分居冠，連4年蟬聯全球最快樂國家。作者指出，芬蘭民眾互信高，在疫情期間有助維護彼此生活與生計。（編輯：張佑之）1100319
「世界快樂報告」網站：https://worldhappiness.report/ 2021年版排名表在第21頁：https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/Appendix1WHR2021C2.pdf
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
36.36%63.64%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
26.98%73.02%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.82%19.18%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
3.67%96.33%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀