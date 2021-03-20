國務機要費除罪化修法是幫扁解套？ 陳水扁親上火線回應
記者胡宥心／台北報導
2021-03-20 00:01:12｜2021-03-20 00:12:35
今（19）日是三一九槍擊案17週年，前總統陳水扁在臉書發文提到2004年的3月19日，競選車隊途經台南府城，遭逢槍擊，「17年過去了，肚臍下的槍傷烙印依舊，誰能還公道？」
除了綠營支持者熟悉的三一九槍擊案，讓陳水扁掛念的還有國務機要費除罪化修法議題，近日立法院又傳出本會期可能排審風聲，對此議題藍綠意見大不同，有綠委認為國務機要費究竟有無除罪化需符合實務現況；藍委則強烈主張這就是替扁解套。陳水扁親自回應強調，如果國務機要費案除罪化是為他護航解套，「那2011、2013年二次修改《會計法》第99-1條，為什麼不說是為馬英九、顏清標護航解套？」陳水扁解釋，馬英九市長特別費案，分成二部分，用領據領出，公款私用，法官蔡守訓以宋使錢和大水庫理論，判決無罪，但他自己的總統國務機要費案因公使用，則重判無期徒刑。陳水扁說，馬英九市長特別費案使用他人發票部分，馬總統任內第一次修法為全國7000位公務員除罪，連同馬總統的部分也一併除罪了。第二次修法，擴大到地方議會議長用特別費喝花酒，與特別費無關的研究費、助理費、業務費、出國考察費、村里長事務費也都全部豁免罪刑，「唯獨我的國務機要費案除外？」陳水扁引述《上報》總主筆陳嘉宏的一篇《不敢除罪國務機要費 民進黨愧為執政黨》專欄內提到，「只有總統沒有特別費，唯一與特別費用途相近的只有國務機要費。」陳水扁表示，這點容有商榷餘地，姑不論總統府、行政院或主計處都說國務機要費具特別費的性質，申領與結報程序都一樣。時任閣揆蘇貞昌在院會也表示兩者都是歷史共業。陳水扁說，1963年改名為總統國務機要費之前，就叫特別費、特支費或機要費。如果全國7000位公務員包括副總統、五院院長都有特別費，全國第一個有特別費，而且是最高職務的公務員—總統反而沒有特別費，也請說個道理出來。陳水扁說，他的國務機要費案在高院上訴審、更一審，先後經鄧振球、沈宜生二位審判長的合議庭，召開秘密庭傳訊秘密證人調查證據，顯示他的國務機要費因公支出大於因公收入，還要自掏腰包3000萬元補不足。「國務機要費不除罪化，國務機要費案也是無罪，因為根本沒有不法所得。」陳水扁說，只是一日不除罪，連累總統府前副秘書長馬永成、總統辦公室前主任林德訓被判處10多年的重刑情何以堪。