傳月底定藻礁公投對案　民進黨：無主攻或避戰問題

（中央社記者溫貴香台北19日電）藻礁案是否提公投對案，民進黨今天表示，盡其可能蒐集多元意見，以利做最完整評估，才能在充分討論下尋求最佳策略，此過程在動態進行中；因此，現階段無媒體報導所臆測的「主攻」或「避戰」問題。
上報今天以「蔡英文公投對案月底決定 賴清德+游錫堃主攻、蘇貞昌+林錫耀避戰」為題報導，行政院副院長沈榮津率相關部會首長和民進黨秘書長林錫耀，今天到立法院民進黨團會議中說明藻礁案相關論述。報導稱，會中有立委詢問，如何向地方基層說明公投投票事宜；林錫耀承諾，將在4月11日舉辦首場政策說明會前，確定執政黨迎戰公投對策，之後再透過各地公職，舉辦300多場說明會同步宣導應對公投作法。民主進步黨發言人劉康彥晚間表示，民進黨在面對公投案的討論過程當中，整個行政團隊以及民進黨與民進黨立院黨團，都是持續共同討論與交換意見，一同針對公投議案做相對應的說明與處置。他表示，在討論過程，就是盡其可能蒐集多元意見，以利做最完整評估，才能在充分討論下尋求最佳策略，這個過程也是動態進行中。因此，現階段更無媒體報導所臆測的「主攻」或「避戰」問題，特此澄清。劉康彥說，民進黨執政團隊對8月公投的態度非常明確，會盡可能向社會大眾說明公投案相關政策立場，也會持續和社會各界與關心公投的團體持續溝通；希望外界能夠在充分資訊下，更了解這些公投提案的內容，不被錯假訊息所誤導。劉康彥強調，民進黨也會持續針對各項公投議案向外界說明，譬如近期針對國民黨支持重啟核四公投案，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到民進黨皆堅定表明非核立場，並凸顯國民黨內部對於核四議題不同調的矛盾之處，皆有利社會大眾清楚明白公投案的實質內容。（編輯：林克倫）1100319