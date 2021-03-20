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有夠嗆！首輪美中會談吵架收場　趙立堅：開胃菜而已

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-20 06:08:44

▲中國外交部發言人趙立堅，19日回應媒體有關美中於阿拉斯加的首場火爆會晤時，意有所指的說只是開胃菜，後面還有正餐等著。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅，19日回應媒體有關美中於阿拉斯加的首場火爆會晤時，意有所指的說只是開胃菜，後面還有正餐等著。（圖／翻攝自中國外交部官網）
美國拜登總統上任後首場與中國的外交高層會晤，當地時間18日於阿拉斯加登場，雙方在開場就爆發衝突，現場瀰漫濃濃火藥味，成了當天外媒的討論重點。中國外交部發言人趙立堅事後表示，這次開場白只是開胃菜，後面還有「正餐」，嗆聲意味十足。
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綜合陸媒報導，在中國外交部19日的例行記者會上，不少傳媒的提問都圍繞著美中首次外交高層會談打轉，趙立堅在回覆美國《有線電視新聞網》記者，有關雙方互控開場白嚴重超時、違反外交禮儀的提問時，聲稱中方是帶著誠意應邀去阿拉斯加的，也做好了按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備，但美方在開場白時嚴重超時，並對中方內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，這些都並非待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此做出了嚴正回應。
趙立堅強調，雙方之所以從一開始就充滿火藥味和戲劇色彩，是由於美方不遵守事先有關發言時間的約定、是美方挑釁在先、是美國挑起爭端在先，而不是中方的初衷。
趙立堅還說，阿拉斯加州是美國最北邊的州，中國代表團成員抵達阿拉斯加的時候，不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國主人的「待客之道」；並意有所指的表示，這次開場白只是開胃菜，後面還有「正餐」，希望美國能與中國相向而行，按照兩國元首除夕通話的精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。
 
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