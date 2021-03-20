美中會談爆衝突布林肯強硬回擊！拜登：為他感到驕傲

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有外媒引述專家分析，儘管前總統川普在任期初期時，經常誇耀自己與中國國家主席習近平的友好關係，但隨著新冠肺炎在美國大流行，他對中國的態度也發生更多變化，將病毒傳播歸咎於北京政府，這種言論加上川普任內發動美中貿易戰，已給美中關係帶來了巨大壓力，而現在從政策的角度來看，拜登對中國的態度，與川普似乎沒有太大不同，雖然不若川普「好戰」，但對北京的總體態度仍然偏強硬，美國和中國很可能正在步入新的冷戰局面。