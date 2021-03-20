美中會談爆衝突布林肯強硬回擊！拜登：為他感到驕傲
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-20 06:40:29
美中外交高層於當地時間18日在阿拉斯加首度會晤，雙方爆發激烈口角，美方指控中方未依照事前約定、開場白即超時發表論述、有違國際禮儀，中方則語帶威脅的說開場白發生的事只是開胃菜，彼此都不給對方臉面，讓外界不太看好未來的美中關係發展。美國總統拜登(Joe Biden)被問到對此事的看法時，則聲稱他為美國國務卿布林肯(Antony Blinken)的表現感到驕傲。
綜合外媒報導，美中18日的會談以激烈交鋒開場，國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)聲稱，中國的行為威脅到全球秩序；而中共中央政治局委員、中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則連串砲轟，以長達10多分鐘的聲明反擊，說美國才應該檢討自己國內的種族問題，應該先把自己國內的事弄好等等。短短幾分鐘的開場變成1個多小時的外交爭論，美方認為中方違反事前約定，刻意譁眾取寵，有違外交禮節。布林肯並在記者原本要依照既定行程離席時，請記者留步，當面回應楊潔篪，說自己在與各國領袖談話，以及赴日本、南韓訪問時，得到的印象都與中方的說法不同，其他國家對於美國再度活躍於國際事務舞台上，大多表達歡迎，也對北京的一些行為深切關注。美國總統拜登事後被問到，如何看待這場火藥味十足的會談時，則表示他為布林肯的表現感到十分驕傲。有外媒引述專家分析，儘管前總統川普在任期初期時，經常誇耀自己與中國國家主席習近平的友好關係，但隨著新冠肺炎在美國大流行，他對中國的態度也發生更多變化，將病毒傳播歸咎於北京政府，這種言論加上川普任內發動美中貿易戰，已給美中關係帶來了巨大壓力，而現在從政策的角度來看，拜登對中國的態度，與川普似乎沒有太大不同，雖然不若川普「好戰」，但對北京的總體態度仍然偏強硬，美國和中國很可能正在步入新的冷戰局面。