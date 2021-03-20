美中第3輪會談結束！沒聯合聲明 美方：過程艱難、坦率
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-20 07:16:09｜2021-03-20 08:18:03
美中外交高層會晤，當地時間19日於阿拉斯加舉行第3輪會談，現在會談已結束，中方代表不發一言離開現場、返回下榻酒店，雙方暫未發表聯合聲明或是公開對話內容；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會後表示，與中方的對話過程艱難、直接且坦率，雙方在許多領域的看法上都存在分歧，也都表達了自己的優先事務和意圖。
綜合《CNN》等外媒報導，美中雙方代表19日上午結束最後一場對話，美國表達對中國於新疆、西藏、香港和台灣的行動，以及北京侵犯人權的關注。布林肯形容，過去數小時內，與中國在廣泛議題上有一場非常坦率的對話，對中國做出「防禦性回應」並不感到驚訝；蘇利文則說會談過程「艱難且直接」，但也找到一些兩國利益一致的領域。布林肯說，此行達到了2項目的，第一是分享對中國行徑的深切憂慮，第二是清楚表達美國的政策、優先事項與世界觀，並傳達拜登政府的立場。蘇利文補充道：「我們預期會談在多項議題上會艱難直接，事實確是如此」，並提到透過對談，美國表達了自己的優先事項和意圖，並從中方那裡獲知他們的想法。此外，雙方還有就著共同關心的議題，如伊朗、北韓、阿富汗、氣候變遷等進行交流。另一方面，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則在會後接受中國媒體聯訪時表示：「這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，當然，我們之間還是存在一些重要分歧。中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國的發展壯大不可阻擋。雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神處理中美關係，使中美關係沿健康、穩定的軌道向前發展。」中國國務委員兼外交部長王毅則指出，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價；雙方都有很多關切，有一些疑慮，可以通過對話加以緩解，有一些是長期以來存在的問題，可以通過對話加以管控。同時，中方也向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，呼籲美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，以及中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志。