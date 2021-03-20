拜登怎麼了？搭空軍一號連摔3次引熱議 白宮：狀況良好
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-20 07:39:59｜2021-03-20 07:41:44
美國總統拜登(Joe Biden)，由於已是78歲高齡，加上先前數次於公開場合說錯話或搞錯狀況，而引起外界對他身體狀況的擔憂，19日他搭乘專機空軍一號(Air Force One)前往亞特蘭大訪問時，被外媒拍攝到於登機前一連摔3次的畫面，掀起熱議。對此白宮則表示，總統狀況良好無大礙，請大家不用擔心。
綜合外媒報導，拜登當地時間週五準備搭乘空軍一號前往亞特蘭大，悼念於按摩館槍擊事件中喪生的死者，並與亞裔領袖會晤時，竟在登機梯上連續摔倒3次，從影片中可以看到，拜登走上登機梯時，先是稍微絆了一下，接著就站起來繼續往上走，但走沒幾步又再次摔倒，而且還在沒站穩的情況下再跌一次、單膝跪地，雖然拜登之後還是靠自己站了起來，拍拍膝蓋登機，可畫面已在全球各大媒體瘋傳。對此白宮方面做出回應，強調拜登身體狀況無虞，只是因為當時戶外風太大才會走不穩，而且拜登也並未因此受傷。雖然有了白宮掛保證，但外界的擔憂並非空穴來風，畢竟拜登身為美國歷來當選時年紀最大的總統，去年大選期間，還常被對手川普經常批評太老，甚至戲稱他是「打瞌睡的喬」(Sleepy Joe)。去年11月大選初落幕時，拜登也曾在與寵物狗玩耍時不慎受傷，導致外側楔骨（第三楔骨）和中間楔骨（第二楔骨）出現髮絲狀骨折。