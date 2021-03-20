全台晴朗！高溫飆破30度 明起冷氣團南下最低13度
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-20 08:34:58
今（20）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區偶有零星短暫雨，白天舒適溫暖，高溫普遍都有27、28度，中南部可以來到30至32度，西半部日夜溫稍大，民眾應適時增減衣物。不過明（21）日起，大陸冷氣團南下，低溫下探13度，且將持續至周二。
天氣風險公司表示，今日各地的天氣都偏穩定，陽光露臉，午後高溫也都有到28度以上，南部更有機會來到30度以上。但是好天氣卻沒有好空氣，受到風速偏弱的影響，配合環境偏東南風的風向，整個西半部到北部都處在背風側，空氣品質仍然較差。尤其是中南部地區的部分測站更有機會出現紅色燈號等級，從事戶外活動時還是要記得戴上口罩。但周日全天在北部、東半部都是陰雨的天氣，氣溫也都偏低，僅有14度左右，而中南部雲量略增，沒有明顯的降雨，但氣溫同樣會有非常明顯的下降，和今日的晴朗高溫相比，南部部分地區甚至有機會出現13度以上的溫差。中央氣象局指出，明日清晨起至上午隨著鋒面通過，冷空氣緊接著南下，北台灣白天高溫驟降8至9度，其他地區氣溫也略降2至4度，各地越晚越冷，入夜至下周一北台灣低溫將下探至13、14度，中部及花蓮低溫16、17度，中部以北空曠地區氣溫將更低一些，南部及臺東低溫約17至19度，直到周二才會逐漸回溫。