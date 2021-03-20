名家論壇》張銘祐／中共打幾天，國軍奉陪幾天
文/張銘祐
2021-03-20 09:11:33
日前美國印太司令部戴維森，說台灣在六年內可能面對中國的軍事侵犯，而在立法院備詢時被問到，如果共軍打來美國無法即時援助該如何時，新任國防部長邱國正霸氣的回應：「從不做防守幾天的設定，中共要打幾天，國軍就奉陪幾天！」網路上面一片叫好。
邱國正的發言絕對不是情緒性發言，因為馬上傳出2024年可以下水了！因我國自行研發國造的潛艦最後一項「輔助裝備系統」紅區裝備，已獲得美方的輸出許可，我國主力戰機Ｆ16升級版Ｆ16V，美國接裝台灣四十二架，也陸續交機，預計年底前即可完成22台交機，也在嘉義第四聯隊低調成軍，對於中國主力戰機殲20可以有效抗衡，當然國民黨也不免酸言酸語說「台灣軍力被美控制」，但是無論怎麼樣，現況對於防空有絕對的防備，2024年潛艦陸續下水，對於反登陸更能有效的防範。亞洲民主同盟的國家，很多軍事本來就是跟美國有所連結，美國當然會為了自己國家利益，但是現況看來，美國經歷川普到今天的拜登，兩位總統雖然不同黨，但是抗中的立場是一樣的，尤其在剛於拉斯維加斯上場的美中高層會談前，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁就旋風式訪問日、韓兩國。因為北韓因素，韓國雖然沒有發表共同聲明，但是對與美韓軍費問題，美國也做出讓步，雙方草簽駐韓美軍防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement，SMA），未來韓國會分擔上調的軍費13%，對於防範中國突破第一島鏈有重要意義，這場日、韓的訪問，都奠定防堵中國威脅的宣示，而針對美中會談更是前提性的警示。18日登場的阿拉斯加美中會談，雙方嚴正以待，美國由國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文，而中方是派出外長王毅、中國中央政治局委員楊潔篪，雙方一開場就火藥味濃厚，甚至反客為主，中國把兩分鐘的開場，變成一小時的政治秀，實在有失國際禮儀。雙方也是火藥味濃厚，尤其布林肯對於香港、西藏、南海問題、台灣問題，直指中國行為威脅全球。當然楊潔篪回擊控稱，美國以軍事力量和金融優勢對多國施壓，並濫用國安因素威脅國際貿易前景，並說美國干預中國內政。雙方幾乎沒有任何交集，可見這中國的威脅也不僅止台灣，而是蔓延全球，這場對話很難有結論，最後可能成為一場各自表述的政治秀，更淪為外交的儀式感，但是民主同盟與印太同盟反而有更務實的防範。中國儼然成為世界的威脅，楊潔篪說「我們需要做的是揚棄冷戰思維（美中），以及零和博弈做法。」事實上造成威脅的是習近平，而中國死鴨子嘴硬的戰狼外交，去到別人國家依舊，無非是要作秀給習皇帝看，但是對中態度布林肯也表示得很清楚，美國不尋求衝突，但是支持原則與盟友，當然也包含台灣問題，在會前狄亞士巴拉特、夏波…等二十位眾議員，甚至致函給拜登，強調對台灣的堅定支持。而台灣的立場跟美國原則上都是一致。去年十月蔡英文總統已經說過台灣的原則，「我們很清楚，示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平」。●作者：張銘祐／政治評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com