總統曾高喊藻礁永存現卻成殺手 國民黨籲用公投票展民意
記者余祥／台北報導
2021-03-20 10:04:25｜2021-03-20 10:04:37
珍愛藻礁公投已將70萬份連署書送交中選會，國民黨團昨日在立法院提案，要求「在珍愛藻礁公投案表決前，避免藻礁於公投投票前被開發破壞，第三座液化天然氣接收站工程應立即停工」，結果遭到民進黨團否決，國民黨批，執政黨如此不在乎民意，如此鴨霸的破壞生態環境，令國人感到失望，並呼籲8月28日展現民意，拒絕藻礁殺手。
國民黨批，蔡英文總統在2013年時，曾經高喊藻礁永存，但是執政後，卻放任三接開發案，破壞可貴的藻礁資源，甚至放任側翼網軍，用造謠抹黑的手段攻擊環保團體，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，更是遭到1450網軍的猛烈攻擊。國民黨更指出，3月5日國民黨團在立法院提案，要求將觀塘藻礁列為海岸保護區，禁止開發行為，結果遭到民進黨多數暴力的否決，當時投下反對票的60位立法委員，都是破壞台灣生態環境的「藻礁殺手」；昨日國民黨團再度在立法院提案，要求「在珍愛藻礁公投案表決前，避免藻礁於公投投票前被開發破壞，第三座液化天然氣接收站工程應立即停工」，結果又再度遭到民進黨團否決，執政黨如此不在乎民意，如此鴨霸的破壞生態環境，令國人感到失望。國民黨表示，民進黨全面執政，卻無所不用其極的打壓異己，甚至不惜毀棄自己過去的承諾，仗著國會多數，不斷否決在野黨提案，忽視民意、踐踏公投價值，請全民都認清這些支持破壞藻礁的立委，8月28日用手中的公投票，對蔡政府說不。