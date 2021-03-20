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鮭魚之亂全台逾200人改名　柯文哲驚訝：台灣社會奇蹟

記者呂炯昌／新竹報導

2021-03-20 11:09:44｜2021-03-20 11:10:34

▲在新竹縣長楊文科陪同下，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪率市府團隊參訪台積電。（圖／北市府提供）
▲在新竹縣長楊文科陪同下，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪率市府團隊參訪台積電竹科園區。（圖／北市府提供）
近期日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」在台灣推出促銷活動，意外引發改名「鮭魚」的狂潮，內政部統計，將近200多人改名叫「鮭魚」。對此，台北市長柯文哲今（20）日表示，不可思議，也是種台灣社會奇蹟。
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在新竹縣長楊文科陪同下，台北市長柯文哲今日上午率市府團隊參訪台積電，會後媒體聯訪詢問能源議題，經濟部長王美花說台灣總體備用容量15%，沒三接影響6%備轉電力，這說法能接受嗎？柯文哲表示，產業政策、能源政策很複雜，這就算一個小時的專訪都無法說明清楚，沒辦法在這種堵麥30秒解釋清楚。他指出，大潭的發電場機組好像22年、23年、24年就創好，但接收站是25年，這也是很奇怪，所以將來是為了預備電源才去做，反正就是蠻複雜的，這問題應當比較理性的在國會去討論。
柯文哲表示，精確的估算這也要經濟部出來講，產業政策、能源政策是要配套的，是政府要出來說明讓老百姓可以聽得懂、老百姓可以接受，比較重要，如果都不講，我們資訊再怎樣都不會比政府多，也很難了解。
針對近期鮭魚改名之亂，柯文哲表示，老實講他實在蠻驚訝，竟然有超過200個人左右，去改名字為了吃那個，把名字改成鮭魚，柯文哲驚訝表示，「我的天啊！這蠻奇怪的社會。」媒體追問改名鮭魚跟跟風打疫苗有何差異？柯文哲表示，沒有什麼叫跟風打疫苗，倒是改名吃鮭魚，他覺得實在是台灣社會奇蹟。
▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪一同前往台積電參訪。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.20）
▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪一同前往台積電參訪。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.20）
 
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